GAVORRANO – «Il Festival del Teatro delle Rocce è un’occasione preziosa per Gavorrano, capace di attrarre spettatori da tutta la provincia e non solo. Proprio per questo motivo è fondamentale che l’organizzazione degli accessi e dei parcheggi sia gestita con chiarezza e comunicata per tempo».

Esordisce così il gruppo consiliare “Noi, per Gavorrano” in una nota stampa.

«Negli ultimi giorni, invece, abbiamo assistito a una serie di cambiamenti continui che hanno generato confusione nei cittadini. A fine luglio si era parlato soltanto dei parcheggi al Teatro e alla Vallina, poi il 13 agosto è comparsa la possibilità della navetta da Finoria ma limitata al solo concerto di Lucio Corsi, mentre il giorno stesso dell’evento di Marco Masini la navetta è stata annunciata anche per quel concerto, contraddicendo le comunicazioni precedenti. Tutto questo crea disorientamento, perché chi decide di partecipare non può scoprire solo poche ore prima in che modo raggiungere il teatro, dove parcheggiare o se avrà a disposizione un servizio navetta».

«Come gruppo consiliare “Noi, per Gavorrano” riteniamo che sia indispensabile stabilire un format organizzativo fisso, che diventi un’abitudine conosciuta e riconoscibile per chi frequenta gli spettacoli. La soluzione più equilibrata potrebbe essere quella di prevedere sempre il parcheggio principale ai Bagnetti e, una volta esaurito, un servizio navetta dalla Finoria. Al contrario, l’utilizzo della Vallina ci sembra inadeguato: troppo distante, scarsamente illuminata e poco sicura, con un chilometro di strada provinciale da percorrere al buio e con una viabilità che viene chiusa in una sola carreggiata».

«Il Teatro delle Rocce merita una gestione all’altezza della sua storia e della sua suggestione. La chiarezza e la stabilità organizzativa non sono un dettaglio, ma un segno di rispetto nei confronti del pubblico e dei cittadini di Gavorrano».