GAVORRANO – Si è smarrita oggi pomeriggio, 20 agosto, a Gavorrano, Kira, una cagnolina meticcia di taglia media, bianca e nera, di circa 10 anni.

È a Gavorrano in ferie con la sua famiglia e non conosce la zona. Kira indossa una medaglietta con inciso il suo nome e il numero di telefono dei proprietari.

Kira è docile e abituata al contatto con le persone, per questo la famiglia spera nell’aiuto dei cittadini per poterla ritrovare.

Chiunque l’avesse vista o avesse informazioni utili è pregato di contattare subito il numero 339 5927735 (Davide).

La speranza è che la mobilitazione della comunità possa riportare Kira a casa al più presto.