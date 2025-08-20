Foto di repertorio

GAVORRANO – Il maltempo ha costretto gli organizzatori a rinviare il concerto di Marco Masini previsto per stasera, mercoledì 20 agosto, al Teatro delle Rocce di Gavorrano.

La nuova data, sempre al Teatro delle Rocce, è martedì 26 agosto. I biglietti acquistati restano validi, ma è comunque possibile richiedere il rimborso del biglietto tramite circuito d’acquisto entro e non oltre il 22 agosto 2025.

Il concerto fa parte del tour “Ci vorrebbe ancora il mare”, pensato dal cantautore per celebrare i 35 anni di carriera ripercorrendo il suo repertorio. La rassegna al Teatro delle Rocce di Gavorrano è a cura di LegLive Emotion Group in collaborazione con il Comune di Gavorrano e il Parco Minerario.

Info

Tutte le informazioni per la data di Gavorrano su www.legsrl.net.

infoline 3924308616.

Ufficio turistico Gavorrano 0566/844247. Ufficio cultura Comune di Gavorrano – 0566/843214.

www.teatrodellerocce.it