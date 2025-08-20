CASTEL DEL PIANO – Da oggi, mercoledì 20 agosto, sono ufficialmente aperte le iscrizioni dei cavalli che prenderanno parte al Palio delle Contrade di Castel del Piano 2025, in programma l’8 settembre.

Le iscrizioni resteranno aperte fino a martedì 2 settembre 2025. La richiesta di iscrizione dovrà essere effettuata esclusivamente online al seguente link: https://www.comune.casteldelpiano.gr.it/area_letturaNotizia/570741/pagsistema.html

Il limite massimo di cavalli ammissibili è fissato in numero 20.

Requisiti e modalità di iscrizione

Possono essere iscritti esclusivamente cavalli anglo arabi di 4 anni ed oltre.

La dichiarazione di adesione all’iniziativa dovrà pervenire, completata di tutti i dati e i documenti richiesti al Comune di Castel del Piano – Segreteria Palio – entro le ore 12.00 del 2 settembre p.v, unitamente alla ricevuta di versamento di € 100,00 (da effettuare mediante bonifico bancario all’iban: IT47F0707572190000000700185, contante o assegno di proprio conto corrente bancario), da inviare mediante fax 0564 957155, posta certificata ([email protected]) o direttamente all’ufficio sopra indicato.

Montepremi Palio 2025

Il Palio delle Contrade 2025 mette in palio un montepremi così suddiviso:

primo classificato: € 5.000

secondo classificato: € 1.000

terzo classificato: € 1.000

quarto classificato: € 1.000

Inoltre è previsto un gettone di rimborso spese per i partecipanti pari a € 200,00.

Modalità e verifiche

I cavalli iscritti dovranno essere condotti dalle ore 08.00 del 6 settembre presso Piazza Donatori di Sangue per l’effettuazione di visita veterinaria, negli orari comunicati ai proprietari dei cavalli dove saranno a disposizione box. All’atto di iscrizione del cavallo dovrà essere indicato anche il fantino, le cui generalità complete andranno fornite contestualmente alla visita veterinaria (nome, cognome, indirizzo di residenza, codice fiscale, data e luogo di nascita. Ogni fantino dovrà essere munito di propria assicurazione contro infortuni.

Nel pomeriggio del 6 settembre, alle ore 15.30, si svolgeranno le batterie di selezione dei cavalli che porteranno alla scelta dei 4 soggetti che saranno poi assegnati alle contrade e correranno il Palio.

Memorial Gastone Pioli

Domenica 7 settembre si svolgerà il tradizionale Memorial Gastone Pioli, riservato agli esemplari anglo arabi di 4 anni ed oltre, prioritariamente riservato ai cavalli esclusi dal Palio, entro un limite massimo di 8 cavalli complessivi. Il montepremi è di € 2.000,00 a favore dei cavalli che prenderanno parte alla finale. Parteciperanno al Memorial Gastone Pioli i primi 8 cavalli di cui è pervenuta l’iscrizione.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare l’ufficio dedicato all’indirizzo mail: [email protected]