FOLLONICA – Un intensa ondata temporalesca si sta abbattendo sulla Maremma del nord in questi minuti, principalmente tra la costa di Follonica e Colline metallifere.

(Foto d’archivio)

L’intenso nucleo temporalesco ha registrato migliaia di fulmini solo nell’ultima ora con precipitazioni a carattere di nubifragio.

Il sistema di Protezione è già attivo sul territorio e in massima allerta: la Vab Follonica è presente con alcune squadre di sorveglianza per il monitoraggio dei sottopassi e del territorio.

Al momento i sottopassi della città risultano liberi con pochi centimetri d’acqua.

Vigili del fuoco al lavoro

La sala operativa del comando provinciale dei Vigili del Fuoco ha già ricevuto le prime richieste di intervento.

Al momento le squadre sono impegnate principalmente nei comuni di Follonica e Castiglione della Pescaia, dove si registrano la caduta di alberi che hanno ostruito alcune sedi stradali (Castiglione della Pescaia in loc le Strette e Macchiascandona) e allagamenti in edifici ed abitazioni private (Follonica).

Il personale è al lavoro per ripristinare la viabilità e mettere in sicurezza le aree interessate. La situazione è in costante monitoraggio.

Allerta meteo arancione fino a domani

Si ricorda che è in corso l’allerta meteo di codice arancione, fino alle ore 2 di domani giovedì 21 agosto su costa e Arcipelago, allerta gialla in corso sul resto della regione fino alle ore 8 di domani.

Nelle successive 3 ore il sistema temporalesco è atteso anche nelle altre zone centro-meridionali della Toscana: Chianti fiorentino, provincia di Siena, provincia di Grosseto e aretino. Si consiglia massima prudenza.