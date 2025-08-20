GROSSETO – La sala operativa della Regione Toscana ha emesso un’allerta meteo di colore arancione per rischio idrogeologico e temporali forti dalle ore 18 di oggi fino alle ore 2 di domani giovedì 21 agosto su costa e Arcipelago, allerta gialla in corso sul resto della regione fino alle ore 8 di domani.

Prestiamo attenzione e prudenza!

Dal pomeriggio di oggi temporali sparsi, anche di forte intensità, tenderanno a interessare inizialmente le zone nord-occidentali (Lunigiana, Versilia e Garfagnana), per poi estendersi in serata al resto delle zone costiere e limitrofe.

Nelle aree interne piogge sparse e locali temporali saranno più probabili in serata e nella prima parte della notte. Graduale attenuazione dei fenomeni nel corso della notte.