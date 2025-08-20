RISPESCIA – Festambiente 2025 si è svolto dal 6 al 10 agosto a Rispescia, nel cuore della Maremma, e ha confermato di essere non soltanto il più importante festival nazionale dedicato all’ecologia, ma anche un modello di buona alimentazione e sostenibilità.

All’interno della cittadella ecologica, il pubblico ha vissuto cinque giorni intensi in cui musica, dibattiti, spazi per bambini e famiglie si sono intrecciati con la grande area gastronomica, che ha ospitato ancora una volta il ristorante vegetariano più grande d’Italia.

È stato un vero e proprio laboratorio di cucina sostenibile, guidato dallo chef Pino Capano, che ha proposto menù ispirati alla dieta mediterranea, preparati esclusivamente con verdure, legumi, cereali integrali e prodotti biologici e locali. L’impronta del festival è stata chiara fin dall’inizio in tutti gli spazi dedicati alla ristorazione: il cibo non è stato solo un servizio per i visitatori ma un elemento culturale e identitario, preparato attraverso la scelta di materie prime a filiera corta e a chilometro zero, capaci di raccontare il territorio e di ridurre l’impatto ambientale. Il tema della sostenibilità alimentare si è intrecciato con quello degli ecoeventi e delle emissioni zero, da sempre al centro dell’impegno di Legambiente e anche quest’anno Festambiente ha rafforzato le proprie buone pratiche riducendo rifiuti, privilegiando materiali riciclabili e consolidando un modello di ristorazione capace di azzerare gli sprechi e abbattere le emissioni di CO₂.

Il successo è stato evidente e la ristorazione ha rappresentato una delle esperienze più apprezzate dal pubblico, grazie a una proposta che ha saputo coniugare gusto, salubrità e responsabilità ambientale. Angelo Gentili, coordinatore nazionale di Festambiente e componente della segreteria nazionale di Legambiente, ha sottolineato come l’edizione 2025 abbia testimoniato con forza la centralità dell’alimentazione nella transizione ecologica, ricordando che “il cibo sano e di filiera è tornato al centro del nostro impegno e Festambiente ha dimostrato ancora una volta che cultura e convivialità possono andare di pari passo con la tutela dell’ambiente”. È stato proprio questo il cuore del festival: unire la bellezza della musica e dell’arte con la concretezza di scelte quotidiane che partono dalla tavola, coinvolgono comunità locali e produttori e costruiscono un modello replicabile in altri territori.

Lo chef Capano ha dato al ristorante vegetariano la sua impronta inconfondibile, facendo emergere una cucina semplice e al tempo stesso raffinata, capace di esaltare la stagionalità e le tradizioni della Maremma. Ogni piatto è stato pensato come racconto di un’agricoltura rispettosa e come esempio di convivialità possibile, che ha reso la sostenibilità non un obbligo ma una festa. In questo intreccio tra gusto, territorio e consapevolezza ambientale si è definito il successo dell’edizione 2025, che ha dimostrato come Festambiente possa essere, anche a tavola, un punto di riferimento nazionale per chi crede che la transizione ecologica passi dalla qualità del cibo e dal rispetto del pianeta.