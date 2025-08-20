GROSSETO – Dopo il successo delle passate edizioni torna il contest de Il Giunco dedicato a Dilettando, la trasmissione di Toscana Tv e Siena Tv condotta da Carlo Sestini, per permettere alle esibizioni non premiate di poter essere ripescate per la semifinale e per la finale di Grosseto.
La classifica parziale al 20 agosto
Prosegue la sfida di Dilettando con quasi 700 voti già espressi dal pubblico. La competizione, che coinvolge artisti di ogni età e disciplina, si conferma un appuntamento seguito con entusiasmo. Ecco la classifica aggiornata ad oggi.
Classifica generale:
Marco Spica – violinista (Principina a Mare): 89 voti
Ania e Alice – canto e danza (Magliano in Toscana): 85 voti
Ginevra – mix samba cha cha (Massa Marittima): 79 voti
Angela Ciraldo – cantante (Massa Marittima): 69 voti
Carlo Leoni – cantante (Castel del Piano): 66 voti
Santiago e Alisea – batteria e ballo (Follonica): 65 voti
Tyler Brusa – hip hop (Castel del Piano): 61 voti
Riccardo Ricci – cantante (Castel del Piano): 56 voti
Rachele Veniero – cantante (Castel del Piano): 27 voti
Ragazze Funky – hip hop (Massa Marittima): 14 voti
Doriana Melosini – poesia (Magliano in Toscana): 11 voti
Sweet Dancing Girl – danza sportiva (Follonica): 11 voti
Dejavù Dreamer – danza sportiva (Follonica): 7 voti
Sofia e Beatrice – hip hop (Principina a Mare): 5 voti
Flora Kuka – ballerina (Follonica): 4 voti
Rachele Vignali – cantante (Massa Marittima): 4 voti
Katà e non solo – karatè (Massa Marittima): 3 voti
Francesco Luzzi – cantante (Follonica): 2 voti
Giampiero Guerrini De Witt – barzellettiere (Magliano in Toscana): 2 voti
Rosy Porcu – cantante (Massa Marittima): 2 voti
Alvaro Bonelli – barzellette (Arlena di Castro): 1 voto
Claudia Coli – cantante (Principina a Mare): 1 voto
Fabrizio Pistolesi – poeta (Follonica): 1 voto
Francesca Lombardi – cantante (Arlena di Castro): 1 voto
Silvano Bartolomei – poeta (Castel del Piano): 1 voto
Silvia Muraca – cantante (Massa Marittima): 1 voto
Talk Dirty – hip hop (Magliano in Toscana): 1 voto
La gara è ancora aperta e ogni voto può risultare decisivo per scalare la classifica.
Come funziona il voto
Quest’anno c’è un’unica scheda di voto. Potete scegliere tra i 39 artisti che non sono stati vincitori delle varie puntata.. Il modulo lo travate qui in basso.
Il primo classificato, cioè l’artista che riceverà più voti da oggi fino al giovedì 21 agosto alle 12, andrà in finale, il secondo e il terzo invece avranno accesso alla semifinale.
La semifinale ci sarà il 22 agosto a Sorano e la finale il 6 settembre a Grosseto.
