La cucina con penisola è una soluzione moderna molto amata, perfetta soprattutto per chi ha un soggiorno e una cucina in un unico grande ambiente (open space). Questo elemento è molto utile perché funziona sia come piano di lavoro in più, sia come bancone per la colazione, e aiuta a dividere in modo elegante la zona cucina dal resto del salotto. Tuttavia, per essere sicuri che sia una scelta giusta e non un errore, bisogna progettarla con attenzione. Un modello di cucina con penisola Febal Casa , ad esempio, è la rappresentazione di come design e praticità possano unirsi al meglio quando tutto è studiato nei minimi dettagli. Ecco quali sono le cose più importanti da valutare prima di sceglierla.

1. Le dimensioni e lo spazio di passaggio

Il primo e più importante fattore da considerare è lo spazio. Una cucina con penisola, per essere comoda e funzionale, richiede una metratura adeguata. Non è una soluzione adatta ad ambienti molto piccoli o stretti. È fondamentale garantire uno spazio di passaggio sufficiente intorno alla penisola, che permetta di muoversi agevolmente e di aprire senza ostacoli ante, cassetti e sportelli degli elettrodomestici. Gli esperti consigliano di lasciare almeno 90-100 centimetri liberi su tutti i lati calpestabili della penisola. Misurare con precisione lo spazio a disposizione e simulare gli ingombri è un passo preliminare indispensabile per evitare di creare un ambiente angusto e poco pratico.

2. La funzione della penisola: piano di lavoro o zona operativa?

Prima di scegliere il modello, è necessario decidere quale sarà la funzione principale della penisola. Sarà un semplice piano d’appoggio aggiuntivo e un bancone snack? Oppure ospiterà una delle aree operative principali, come la zona cottura o la zona lavaggio? Nel primo caso, la progettazione è più semplice. Se invece si decide di installare il piano cottura o il lavello sulla penisola, bisogna tenere conto di interventi impiantistici più complessi e costosi. Sarà necessario portare gli allacciamenti di gas, elettricità e acqua fino al centro della stanza e, nel caso del piano cottura, prevedere l’installazione di una cappa aspirante a soffitto o integrata nel piano, elementi che incidono notevolmente sul budget e sulla progettazione.

3. L’Illuminazione dedicata

La penisola, essendo un punto focale e una superficie di lavoro importante, necessita di un’illuminazione dedicata e ben studiata. La luce generale della stanza, infatti, potrebbe non essere sufficiente a illuminare adeguatamente il piano, creando zone d’ombra poco funzionali. La soluzione più comune e di grande impatto estetico è quella di installare delle lampade a sospensione sopra la penisola. Queste non solo forniscono una luce diretta e funzionale per cucinare o mangiare, ma contribuiscono anche a definire visivamente lo spazio. In alternativa, si può optare per un sistema di faretti a incasso in una controsoffittatura, per una luce più diffusa e un look più minimalista.

4. La zona snack: altezza e sedute corrette

Se la penisola deve fungere anche da bancone per la colazione o per pasti veloci, è fondamentale progettarla con le giuste misure. Il piano snack dovrebbe avere un’altezza adeguata per permettere una seduta comoda, solitamente intorno ai 90 cm per sgabelli di media altezza. È inoltre importante prevedere una sporgenza del piano di lavoro di almeno 25-30 centimetri rispetto alla base della penisola, per garantire uno spazio sufficiente per le gambe. La scelta degli sgabelli è altrettanto importante: devono essere comodi, stabili e stilisticamente coerenti con il resto dell’arredamento, completando la funzionalità dell’area conviviale.

5. L’integrazione con la zona giorno

In un ambiente open space, la cucina non è più un locale a sé stante, ma parte integrante della zona giorno. La penisola agisce come un ponte tra questi due mondi, e per questo motivo la sua estetica deve essere in armonia con entrambi. La scelta dei materiali, dei colori e delle finiture della penisola e del suo piano di lavoro dovrebbe dialogare con lo stile del soggiorno. Ad esempio, si può scegliere un piano che richiami un materiale o un colore presente nella zona living, oppure utilizzare la penisola per creare un contrasto materico studiato. Questo approccio garantisce una coerenza visiva e un risultato finale elegante e ben integrato.