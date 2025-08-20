ARCIDOSSO – La capogruppo della lista Rinasci Arcidosso, Guendalina Amati, insieme ai consiglieri di minoranza del comune di Arcidosso, Lazzeroni e Pallari, ha protocollato una mozione con l’obiettivo di ottenere sgravi fiscali per le attività commerciali situate nelle aree interessate dai cantieri del teleriscaldamento.

“La nostra mozione – spiega Guendalina Amati – nasce per dare ristoro e sostegno a tutti quegli esercizi commerciali che, da mesi, si trovano a convivere con disagi molto importanti dovuti ai numerosi cantieri aperti sul territorio comunale”.

“Infatti – prosegue Amati – la realizzazione di questo progetto ha comportato deviazioni del traffico, chiusure stradali, limitazioni al passaggio dei veicoli e l’abolizione di parcheggi, colpendo in modo particolare le zone a maggiore presenza di attività commerciali”.

“Si tratta – spiega la consigliera comunale – di situazioni che hanno inciso profondamente sulla viabilità e sull’accessibilità, compromettendo il lavoro degli esercizi di vicinato, che rappresentano la spina dorsale del nostro tessuto economico”.

“Con la mozione – commenta Amati – si chiede dunque a sindaco, giunta consiglio comunale di predisporre misure concrete a sostegno, individuando la percentuale di sgravio fiscale più alta possibile, compatibilmente con gli equilibri di bilancio, e modulandola in base all’effettivo disagio subito e alla distanza dei locali dalle aree di cantiere. Inoltre, il nostro documento prevede che l’amministrazione comunale dica le modalità di richiesta contestualmente alla notifica dei tributi comunali e che venga istituito un tavolo di confronto, così da garantire massima informazione, raccogliere le segnalazioni degli operatori e monitorare l’andamento dei lavori”.

“Siamo certi che se ci sarà la volontà politica di andare incontro alle esigenze delle attività commerciali e di chi vi lavora, il Consiglio comunale approverà questa mozione all’unanimità. Gli sgravi fiscali non risolveranno ogni difficoltà, ma sicuramente rappresentano un gesto concreto di vicinanza e sostegno verso chi, con impegno e sacrificio, continua ogni giorno ad alzare la saracinesca per il bene dell’intera comunità”, conclude Guendalina Amati, capogruppo Rinasci Arcidosso.