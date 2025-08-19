GROSSETO – Valentina Corsetti entra nello staff di Pallavolo Grosseto. La società parla di un «graditissimo ritorno ad allenare per Valentina che ha accettato l’offerta del nostro direttore sportivo Vito Di Giovanna per entrare a far parte dello staff che si occuperà del settore Uisp diretto da Maurizio Natalini».

«Valentina, figlia dello storico presidente del Volley Grosseto e Passion Volley Giampietro, ha iniziato giovanissima a giocare nella Pallavolo Grosseto nel 1993 per poi approdare nella Stagione 2000/2001 in B2, poi nel 2003 passa al Volley Grosseto fino al 2006 per poi finire la propria carriera da atleta nel Passion Volley. Nel 2008 consegue la qualifica federale di primo grado e nel 2010 di secondo allenando poi fino al 2013».

«Ho deciso di rimettermi in gioco come allenatore perché la Pallavolo non è solo uno sport, ma una scuola di vita – afferma Valentina Corsetti -. Trasmettere alle ragazze la mia esperienza, vederle crescere e migliorare, è la motivazione più grande. Allenare significa condividere passione, impegno e spirito di squadra: valori che mi hanno accompagnato da sempre e non nascondo la voglia di ritornare anche giocare. La mia storia è quella di una vita passata in palestra e sul campo, sempre con il sorriso e con la voglia di far crescere la Pallavolo a Grosseto e adesso, dopo aver incontrato i vertici della società, quella di far cresce ancor di più la società dove sono nata, la Pallavolo Grosseto. Quando ho parlato con Vito e il presidente ho avuto subito l’impressione di “sposare” un qualcosa di solido e ben strutturato».

«La società da il benvenuto a Valentina augurandogli un buon lavoro».