FOLLONICA – Stop alla guardia medica turistica. L’Asl ha infatti comunicato che il servizio non sarà garantito nella sede di Follonica per i giorni dal 19 al 31 agosto.
“L’assistenza ai non residenti in temporaneo soggiorno turistico – afferma l’Asl – sarà pertanto assicurata attraverso la prestazione occasionale dei medici di assistenza primaria”.
Si possono trovare all’indirizzo: https://www.uslsudest.toscana.it/come-fare-per/scegliere-il-medico-o-il-pediatra/orari-ambulatori-medici-e-pediatri-di-famiglia.
Di notte (dalle 20 alle 8) e nel fine settimana (sabato e domenica dalle 8 alle 20) sarà regolarmente attivo il Servizio di continuità assistenziale, accessibile tramite il numero 116117.