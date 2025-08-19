SCARLINO – Storia e spettacolo protagonisti con “Le Carriere del 19”: a Scarlino è tornata la rievocazione storica che ha visto coinvolte le contrade di Centro, Rocca e San Donato.

Le Carriere del 19

Una tradizione che si è riaccesa negli ultimi anni, dopo lo stop dovuto alla pandemia, e che ha l’obiettivo di coinvolgere residenti e turisti in uno spettacolo alla scoperta delle radici identitarie di Scarlino. Il nome della rievocazione ha infatti origine dal 19 agosto del 1855, giorno in cui il parroco del paese organizzò una processione per chiedere la fine di una tragica epidemia di colera in corso in quel periodo. Secondo la tradizione proprio in quel giorno ci fu un temporale e le morti si arrestarono improvvisamente. Da allora si celebra la rinascita del borgo, non solo attraverso la processione tra le vie cittadine ma anche attraverso feste e spettacoli.

L’edizione 2025

Anche quest’anno sono tornati protagonisti i colori dei rioni e la processione, insieme a diversi eventi collaterali, tra mercatini, musica e mostra fotografica. Il tutto organizzato grazie all’impegno dei volontari e dall’associazione ProScarlino.

Nella giornata di lunedì 18 è andata in scena la gara di tiro con l’arco con le contrade, mentre martedì 19 agosto la tradizionale processione del Cristo morto con arrivo alla chiesa di San Donato. In seguito previsto il ritrovo davanti alla Rocca Pisana, la staffetta storica per le vie del borgo, la gara di tiro con l’arco e lo spettacolo di artisti di strada.

Nella galleria fotografica i momenti migliori delle Carriere del 19 grazie agli scatti di Giorgio Paggetti.