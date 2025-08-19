Mi capita spesso, in erboristeria, che arrivino dei clienti che utilizzano la melatonina e non hanno molto chiaro cosa in realtà faccia, molti pensano che sia un vero e proprio sonnifero naturale, vogliamo fare chiarezza?

La melatonina è un ormone prodotto dalla cosiddetta ghiandola pineale. È fondamentale per la regolazione del ciclo sonno-veglia, poiché induce il corpo in uno stato di rilassamento e favorisce l’addormentamento.

La ghiandola pineale produce melatonina quando riceve informazioni dall’ipotalamo, che a sua volta li riceve dalla retina in merito alla luce ambientale.

Se non vi è luce solare, ovvero tipicamente di notte, la ghiandola pineale viene indotta a produrre melatonina. Di giorno, invece, la produzione viene inibita, motivo per cui ci sentiamo e siamo “svegli”.

Il nostro organismo non produce sempre melatonina allo stesso modo. Al contrario: inizia ad essere prodotta “stabilmente” dai tre anni in poi, fino alla vecchiaia ma con l’avanzare dell’età, i livelli di melatonina prodotta dall’epifisi tende nuovamente a ridursi, causando disturbi del sonno e cambiamenti nell’azione del sistema immunitario.

La melatonina prodotta serve principalmente per regolare i ritmi circadiani, ovvero il ciclo per cui dormiamo, ci svegliamo e ci viene fame con un ritmo più o meno sempre simile, e seguendo tipicamente l’alternarsi del giorno e della notte.

Tuttavia, può anche influenzare i livelli di ormone della crescita (GH) e leptina, un ormone che si occupa di aumentare la spesa energetica e diminuire il senso di fame.

La carenza di melatonina può causare diversi problemi, in particolare legati al ritmo circadiano e al sonno.

Tra questi ricordiamo:

La sindrome da fase del sonno ritardata, quando ci si addormenta e ci si sveglia con due ore di ritardo o più rispetto al ciclo sonno-veglia considerato “normale”;

Il disturbo da fase avanzata del sonno, che si verifica quando ci si addormenta (eccessivamente) presto e ci si sveglia (eccessivamente) presto;

La sindrome da ciclo sonno-veglia non di 24 ore, quando il ciclo sonno-veglia tende a mutare ogni giorno.

La melatonina può essere integrata per contrastare alcuni disturbi del sonno, tra cui la difficoltà ad addormentarsi, i disturbi causati dal jet-lag e così via. L’utilizzo varia da prodotto a prodotto, ma solitamente si raccomanda di prendere una dose prima di addormentarsi da aggiungere a piante ad azione ipnotica come la valeriana o il luppolo o comunque valutare sempre in modo soggettivo la tipologia di insonnia per utilizzare le piante più adeguate.

Ultimo chiarimento per i più distratti la melatonina non va confusa con la melanina, dal nome simile. Melatonina e melanina non sono la stessa cosa, anzi:

La melatonina è un ormone, prodotto dalla ghiandola pineale, o epifisi, e che facilita l’addormentamento;

La melanina è un pigmento della cute, prodotta dai melanociti (delle cellule presenti nell’epidermide) e che provoca il tipico “colorito” della pelle.

Che dite, adesso è più chiaro come utilizzarla e che è necessario che sia abbinata anche ad altre piante per trovare Morfeo?

