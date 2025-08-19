CAPALBIO – Aggiornamento ore 18: Un uomo è rimasto ucciso nell’incidente avvenuto sull’Aurelia, all’altezza di Capalbio. Lo scontro ha visto coinvolti un’auto e un camion. La vittima, circa 59 anni, viaggiava da solo in auto.

Il camion ha sfondato il muro di un esercizio commerciale abbattendo la tettoia.

Sul posto la Polizia stradale e i Vigili del fuoco che spiegano: «Secondo una prima ricostruzione, un’autovettura e un mezzo pesante sono entrati in contatto. A seguito dell’impatto, il mezzo pesante è uscito di carreggiata ed ha urtato un’attività commerciale, danneggiando parte della tettoia esterna».

«Purtroppo, l’unico occupante dell’autovettura ha perso la vita. La squadra dei Vigili del fuoco è intervenuta per rimuovere il mezzo pesante, verificare la stabilità della struttura e procedere all’estrazione della salma. Sul posto, oltre ai Vigili del fuoco con due squadrale (Orbetello e Grosseto) erano presenti Carabinieri, Polizia stradale e personale sanitario del 118. È stato fatto alzare in volo l’elisoccorso Pegaso che, vista la gravità dell’evento e il tragico epilogo, è stato successivamente fatto rientrare in sede senza intervenire. Incolume il conducente del mezzo pesante e i tre occupanti la struttura che sono riusciti ad uscire all’esterno».

Secondo la Asl, oltre all’uomo deceduto ci sarebbero anche due feriti: «Uno di 58 anni è stato trasportato in codice 2 all’ospedale Misericordia di Grosseto, un ferito che si trovava nell’attività produttiva è stato trasportato in codice minore all’ospedale di Orbetello. Intervenute sul posto l’ambulanza della Croce rossa di Capalbio con infermiere ed ambulanza della Croce rossa di Magliano, Pegaso 2, forze dell’ordine e Vigili del fuoco».

News ore 17.30: Traffico bloccato lungo la SS1 Aurelia, all’altezza del chilometro 134, nel territorio comunale di Capalbio, a causa di un incidente che ha visto coinvolti due veicoli nel pomeriggio di oggi, 19 agosto.

Secondo le prime informazioni, nell’impatto ci sarebbero dei feriti anche molto gravi. Le persone rimaste coinvolte sono attualmente assistite dai soccorritori giunti sul posto.

La circolazione è temporaneamente interrotta in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di emergenza e di messa in sicurezza. Sul posto sono presenti i sanitari del 118, le forze dell’ordine e il personale Anas, che sta lavorando per ristabilire la transitabilità della statale nel più breve tempo possibile.

Le cause e la dinamica dell’incidente sono in corso di accertamento.

Notizia in aggiornamento