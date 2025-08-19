ORBETELLO – 5mila metri quadrati di sterpaglie sono stati bruciati da un incendio che si è sviluppato lungo la ferrovia vicino Ansedonia, nel comune di Orbetello.

Le fiamme sono partite da più punti distinti, probabilmente, come confermano i Vigili del fuoco, e a causa di scintille provenienti dal passaggio di un convoglio ferroviario. Le operazioni di spegnimento sono risultate complesse a causa della difficoltà di accesso all’area.

Sul posto, oltre alla squadra dei Vigili del fuoco di Orbetello, sono intervenute la squadra boschiva di Ansedonia, due squadre della Racchetta e tre delle Colline Metallifere e successivamente anche la 71 di Isolano, che ha contribuito alle operazioni di bonifica.

Per consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni, la linea ferroviaria e l’alimentazione elettrica sono state interrotte alle ore 17. Il traffico ferroviario è stato ripristinato alle ore 17:40, a seguito della completa messa in sicurezza dell’area