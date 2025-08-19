GROSSETO – Un grande gesto di solidarietà arriva dal mondo del volontariato grossetano.
L’Auser Territoriale Grosseto Aps e Odv Ets annuncia il grande successo della raccolta fondi in favore di Irene Dari, iniziativa lanciata nelle scorse settimane con il coinvolgimento di dirigenti, volontarie e volontari dell’associazione.
L’impegno congiunto ha permesso di raggiungere la cifra di 12.794,75 euro, una somma che è stata interamente bonificata a favore di Irene.
“Auser per Irene c’è sempre – dichiarano dall’associazione – e lei sa che può contare ogni giorno sulla disponibilità dei nostri volontari per ogni necessità”.
Allo scopo di agevolare quanti volessero partecipare indipendentemente della loro adesione ad Auser, l’associazione indica il conto corrente: intestato a “Auser Grosseto Volontariato Odv” – Iban IT44R088511430200000022 5456 – avendo cura di indicare come causale “pro Irene”.