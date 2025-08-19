GROSSETO – Il Bologna vince gara 4 e pareggia i conti, dopo aver riaperto i giochi in gara tre prevalendo per 5-0. Grazie alla vittoria degli emiliani per 13-6 allo stadio Roberto Jannella, il Big Mat Bsc Grosseto è obbligato a vincere il match di questa sera, martedì 19 agosto, sul diamante del Gianni Falchi.

I biancorossi di Enrico Vecchi partono molto bene, siglando quattro punti nei primi due inning grazie ai singoli di McIlwain, Marucci (nella foto di Noemy Lettieri) e del doppio di Sellaroli, ma a fine del sesto tempo si ritrovano sotto per 8-5 (il quinto punto biancorosso è arrivato con Sellaroli). Un ribaltamento del risultato dovuto in primis al cambio sul monte di lancio bolognese, con Betto che sostituisce il partente Bassani con il mancino Andretta, capace quest’ultimo di interrompere la fase arrembante del Big Mat Bsc. Gli ospiti ottengono altri cinque punti nelle ultime due riprese (con i doppi di Gamberini e Borghi), quando sul monte di lancio c’erano prima Artitzu e poi Di Pietro e Luciani. Il sesto e ultimo punto biancorosso arriva nel nono inning con McIlwain grazie a un singolo del ricevitore Lopez.

Le note positive della serata sono i tanti spettatori sugli spalti dello Jannella e i grossetani scesi in campo: oltre al capitano Luciani, hanno disputato il match valevole per i playoff di Serie A il lanciatore Di Pietro, il battitore designato Venditti, l’esterno Piccinelli e il giovane Risico che è subentrato al posto di Aloma Herrera. Cinque prodotti del vivaio biancorosso che costituiscono il presente e (soprattutto) il futuro della società di Antonio Pugliese.

Gara 5 si giocherà questa sera, martedì 19 agosto, alle 20 allo stadio Gianni Falchi di Bologna. Chi si aggiudicherà la partita, accederà alle semifinali playoff, raggiungendo il San Marino, il Parma e il Macerata.

GARA TRE

Successione punti

Unipol Bologna: 200 000 300

Big Mat Bsc Grosseto: 000 000 000

Battitori

Unipol Bologna: Marcano Circelli 7 (1/5), Pereira Jablonskis 5 (1/4), Agretti 9 (1/4), Martina 6 (1/3), Gamberini 2 (2/5), Borghi 3 (0/3), Albert DH (0/3), Dobboletta 8 (1/4), Vaglio 4 (0/2);

Big Mat Bsc Grosseto: Sellaroli 6 (0/4), Aloma Herrera 5 (1/4), McIlwain 8 (0/4), Lopez 2 (0/2), Issenia 9 (0/3), Giordani 7 (1/3), Ambrosino DH (1/3), Marucci 3 (0/3), Luciani 4 (0/3).

Lanciatori

Unipol Bologna: Bermudez Garcia (W, 9.0 IP, 3 H, 1 BB, 11 SO);

Big Mat Bsc Grosseto: Prins (L, 6.2 IP, 7 H, 5 R, 2 ER, 3 BB, 8 SO), Rodriguez Jimenez (0.1 IP), Rinaldi (2.0 IP, 3 BB).

Arbitro capo: Luca Palazzotto

Arbitro 1B: Mario Delicati

Arbitro 3B: Alessandro Spera

GARA QUATTRO

Successione punti

Unipol Bologna: 000 125 023

Big Mat Bsc Grosseto: 310 100 001

Battitori

Unipol Bologna: Marcano Circelli 7 (0/6), Pereira Jablonskis 5 (1/5), Agretti 9 (2/3), Martina 6 (1/5), Borghi 3 (1/4), Albert DH (1/4), Dobboletta 8 (0/4), Vaglio 4 (1/3);

Big Mat Bsc Grosseto: Sellaroli 6 (3/4), Aloma Herrera 5 (1/3, Risico 0/1), McIlwain 8 (2/5), Lopez 2 (1/5), Isenia 9 (1/2), Marucci 3 (1/1, Ludovisi 0/2), Venditti DH (1/4), Piccinelli 7 (0/5), Luciani 4 (1/4).

Lanciatori

Unipol Bologna: Bassani (1.0 IP, 4 H, 4 R, 4 ER, 3 BB, 1 SO), Andretta (2.0 IP, 3 H, 1 R, 1 ER, 1 BB, 4 SO), Crepaldi (W, 6.0 IP, 4 H, 1 R, 1 ER, 2 BB, 5 SO);

Big Mat Bsc Grosseto: Sireus (4.1 IP, 3 H, 3 R, 2 ER, 5 BB, 4 SO), Giacalone Daza (L, 1.0 IP, 2 H, 5 R, 2 ER, 2 BB, 2 SO), Artitzu (2.0 IP, 4 H, 2 R, 2 ER, 3 SO), Di Pietro (0.2 IP, 3 R, 3 ER, 4 BB), Luciani (1.0 IP, 1 H, 1 SO).

Arbitro capo: Mario Delicati

Arbitro 1B: Alessandro Spera

Arbitro 3B: Luca Palazzotto