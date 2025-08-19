FOLLONICA – “Ieri sera al Parco Centrale è stata scritta una pagina indimenticabile della nostra storia – dicono il sindaco di Follonica Matteo Buoncristiani e l’assessore alla Cultura Stefania Turini – : oltre 6.000 persone, record assoluto, hanno riempito di musica, entusiasmo ed emozioni la serata conclusiva del Follonica Summer Nights, con il concerto attesissimo di Lucio Corsi. Un artista che la città sognava da tempo e che abbiamo fortemente voluto, grazie a un lavoro di squadra con la società Leg che ci supporta e che ha unito energie, passione e tanta determinazione”.

“Un grazie di cuore – continua il sindaco – va alla nostra Polizia municipale, ai dipendenti del Comune, alle Forze dell’ordine, al personale sanitario, ai volontari instancabili: senza di loro questo risultato straordinario non sarebbe stato possibile. Hanno garantito sicurezza, ordine e, soprattutto, quell’accoglienza calorosa che rende Follonica speciale agli occhi di cittadini e turisti”.

È stato un grande abbraccio collettivo attorno alla musica e alla cultura.

“Un’organizzazione che ci rende orgogliosi e che sarà la base per i tanti eventi futuri, sempre più prestigiosi, che abbiamo intenzione di continuare a regalare alla nostra comunità. Follonica ha dimostrato ancora una volta di avere un cuore immenso”, concludono il sindaco Buoncristiani e l’assessore Turini.

“Gli eventi dell’estate 2025 continuano con il programma della Pro loco di Follonica, altro partner che sta rendendo magica questa stagione”.