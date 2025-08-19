FOLLONICA – Il comitato della Croce Rossa Italiana di Follonica è lieto di annunciare l’arrivo di due nuovi mezzi nel proprio autoparco, giunti in questo mese di agosto: una moderna ambulanza per l’emergenza e un veicolo attrezzato per il trasporto sanitario.

«Si tratta di un importante traguardo per migliorare l’efficienza e la qualità dei servizi offerti alla cittadinanza – dicono dalla Cri -. L’acquisto è stato possibile grazie alla generosità della popolazione, che ha contribuito in modo determinante attraverso donazioni e partecipazione alle iniziative organizzate negli anni».

«Ogni promessa è un debito e oggi possiamo dire con orgoglio che l’abbiamo mantenuta – commenta il presidente Antonio Bellini – grazie all’impegno di tutti. In particolare, desidero esprimere un ringraziamento speciale, con profonda emozione, a un cittadino follonichese che, pur scegliendo l’anonimato, ha donato interamente il Doblò attrezzato per il trasporto sanitario. Questo mezzo sarà di grande utilità per i nostri servizi quotidiani».

Al momento i due veicoli non sono ancora operativi per motivi burocratici e assicurativi, ma saranno messi in servizio al più presto. Per celebrare questo risultato, il comitato organizzerà a breve una grande festa di inaugurazione nel centro della città, aperta a tutta la cittadinanza.

In attesa dell’inaugurazione ufficiale dei mezzi, il presidente Antonio Bellini, il consiglio direttivo e tutti i volontari invitano la cittadinanza alla tredicesima edizione della “Tavolata per la Cri”, in programma sabato 13 settembre 2025 presso la Fonderia Numero 1.

«Sarà una serata di festa, musica e condivisione, animata dai ragazzi di Radio Diffusione Follonica. L’evento, che da anni rappresenta un appuntamento fisso per la città, contribuisce a sostenere concretamente le attività della Croce Rossa sul territorio.

Nei prossimi giorni verranno diffusi tutti i dettagli per prenotare il proprio posto a tavola».

«Non posso che ringraziare – prosegue Bellini – tutti i volontari e dipendenti che ogni giorno, 24 ore su 24, garantiscono la presenza, la competenza e la passione necessarie per rispondere a ogni esigenza. La Croce Rossa è fatta di persone che non si fermano mai, e il loro contributo è inestimabile. Proprio per questo, nel mese di ottobre verrà organizzato un nuovo corso di accesso per entrare a far parte della Croce Rossa Italiana, comitato di Follonica. Un’opportunità per chi desidera mettersi in gioco, imparare e contribuire alla vita dell’associazione».

Informazioni e contatti:

Presso la sede Cri di Follonica

Rivolgendosi direttamente ai volontari attivi sul territorio