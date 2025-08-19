CASTEL DEL PIANO – È una ginnasta di appena dieci anni a vincere la puntata a Castel del Piano di Dilettando con Avis, la trasmissione tv condotta da Carlo Sestini, proponendo una esibizione di pole dance che ha estasiato il pubblico.

Andrea Barbieri ha ricevuto dalle mani della sindaca, Cinzia Pieraccini e del presidente Avis, Mauro Ravagni, il trofeo dedicato all’ex presidente di Avis Castel del Piano, Andrea Savelli, venuto improvvisamente a mancare nell’aprile scorso.

La piccola Andrea ha mostrato forza, agilità e controllo che hanno impressionato la giuria che ha assegnato il secondo posto al trio voci e pianoforte, de I Minerali (Andrea Intelisano, Yuri Meacci e Giulio Venturi) che hanno rivisitato un mix di “Some to Love” di Lewis Capaldi con “Estate” di Will. Dietro di loro è arrivata la cantante Matilde Garosi protagonista di una emozionata interpretazione di “Voilà” nelle versione di Emma Kok. Il premio simpatia è stato invece assegnato alla ballerina di disco dance, Angelica Flori.

“E’ stata una puntata speciale – ha commentato Carlo Sestini – per la dedicazione a una persona come Andrea Savelli che si è speso per tutta la vita verso gli altri e che ha dato tanto al volontariato. Quella di Castel del Piano, curiosamente, è da annoverare tra le puntate che ha visto l’età media dei concorrenti tra le più basse di sempre, restando immutata la qualità artistica. Grazie al Comune e alla Nuova Pro Loco per aver creduto ancora una volta in questo progetto.”

Gli altri protagonisti della puntata amiatina sono stati il cantante Carlo Leoni, il poeta Silvano Bartolomei, la cantante Rachele Veniero, il cantante Riccardo Ricci, il ballerino di hip hop Tyler Brusa e il trio di breaker dei Future Threats. Sul palco di piazza Garibaldi, in qualità di ospite, l’autore di sigle dei cartoni animati e doppiatore, Mirko Fabbreschi, che ha firmato la colonna sonora del film “La terza volta” con Stefano Fresi, in uscita nelle sale il prossimo ottobre.

La puntata su Toscana Tv sarà replicata giovedì 21 alle 00,30, mentre Siena Tv l’ha programmata per sabato 6 settembre alle 21 e domenica 7 settembre alle 14,00. Sempre mercoledì 20 sarà visibile anche alle 21 sulla emittente campana TeleClub Italia. La programmazione proseguirà su TVA Campania e Telemarche e nelle webtv, Teatro TV, Novawebtv, MetaTV, TrentinoNews e TreNews.