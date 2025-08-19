GROSSETO – La candidata al consiglio regionale della Toscana Simonetta Baccetti denuncia: «Sono decine di anni che la Regione Toscana promette soluzioni per la crisi idrica della Maremma, senza mai risolverla».

«Per quale motivo – chiede Baccetti – non viene realizzato il vetusto, ma ancora attuale progetto sull’invaso del fiume Merse? Uno dei problemi che da anni affligge la provincia di Grosseto è la carenza di acqua, per le grandi, piccole e medie imprese agricole della Maremma, per gli agriturismi e tutti i residenti. Nonostante i circa 33 miliardi delle vecchie lire spesi per la progettazione per le prime opere strutturali, gli espropri dei terreni, il progetto è rimasto incompiuto e fermo in qualche ufficio burocratico della Regione Toscana».

«Il progetto – prosegue Baccetti -, con pochi aggiornamenti innovativi, porterebbe ad un utilizzo per tutti i settori di milioni di metri cubi di acqua, utili ad irrigare migliaia di ettari di terreno agricolo compreso terre, allevamenti, agriturismi e per tutti i cittadini, da sempre in disagio per carenza di acqua. Rimane un mistero, che cercherò di risolvere, per quale motivo Giani e i suoi predecessori, nonostante qualche pungolo da destra, non hanno mai proseguito un’opera essenziale, anche per la “sete” della Maremma, e per la quale sono già stati spesi ingenti soldi dei contribuenti».