CALDANA – Un’auto con un granchio morto sul lunotto posteriore, parcheggiata ogni giorno, da una settimana, davanti alla chiesa di Caldana.

A segnalare la situazione, quantomeno insolita Michele, un nostro lettore.

«Ogni giorno un’auto con targa straniera viene parcheggiata, in divieto di sosta, di fronte alla chiesa di San Biagio oppure in via Montanara».

«Sul lunotto posteriore dell’auto è fissato un granchio morto. La situazione desta sorpresa e indignazione tra gli abitanti del borgo, sia per la violazione del divieto, sia per l’aspetto igienico (visto il granchio morto) e di decoro».