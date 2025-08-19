FOLLONICA – Due persone sono state sanzionate perché stavano guidando sotto effetto di stupefacenti mentre un’altra multa è stata fatta per violazione al codice della strada.

Nella settimana di Ferragosto, nelle giornate più dense di presenze di turisti nei comuni costieri della provincia, sotto il coordinamento della Prefettura di Grosseto, sono stati effettuati a Follonica e a Castiglione della Pescaia servizi di alto impatto, finalizzati alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di comportamento illecito che mina la percezione di sicurezza della collettività.

I servizi, diretti da funzionari della Questura di Grosseto, hanno visto il contributo di equipaggi della Questura, della Polizia stradale, dell’Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e della Polizia municipale di Follonica e Castiglione della Pescaia e hanno interessato i centri abitati e le vie di accesso ai comuni di Follonica e Castiglione. Il raggio di azione degli operatori si è esteso anche a quelle zone oggetto di recenti esposti e segnalazioni per situazioni di illegalità diffusa.

I servizi hanno portato all’identificazione di 120 persone e 40 veicoli.

Oltre ai controlli ad alto impatto, sono stati effettuati dalla Questura di Grosseto con l’ausilio del Reparto prevenzione crimine di Firenze, controlli straordinari del territorio nelle frazioni di Marina di Grosseto e Principina Mare, che hanno portato a 100 persone identificate e 40 veicoli controllati, con un verbale al Codice della Strada elevato.

Anche la Polizia Stradale nei giorni in questione ha effettuato controlli specifici con etilometro volti a verificare le condizioni di quanti si mettevano alla guida, per la prevenzione dell’incidentalità stradale, a seguito dei quali sono state denunciate due persone per guida in stato di ebbrezza.