BATIGNANO – Due giorni sulle due ruote, dall’11 al 12 ottobre 2025 per il ritorno de La Batignanese, ciclostorica dei borghi medievali. La seconda edizione dell’evento per appassionati di bicicletta vintage si rinnova nel nome e si presenta con un nuovo itinerario e un ricco programma di eventi collaterali. Nata da un un’idea del gruppo Ciclostorici maremmani e organizzata con Fiab Grosseto ciclabile Aps, polisportiva Batignano e il gruppo sportivo del Cral Usl 9, è sostenuta da Comune di Grosseto e attività commerciali del territorio. Sabato 11 e domenica 12 ottobre 2025 saranno giornate di festa della bicicletta vintage, con centro agli impianti sportivi di Batignano. Ciclostorici maremmani è un libero gruppo di appassionati di biciclette d’epoca, nato nel 2022 a Grosseto in seno a Fiab Grosseto ciclabile, con l’idea di promuovere il movimento che si riconosce nel ciclismo d’epoca e promuovere la realtà dei nostri borghi medievali, la cultura e i prodotti della Maremma grossetana.

“Siamo orgogliosi – sottolineano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore al Turismo Riccardo Megale – di sostenere questo evento. Stiamo cercando di far divenire sempre più la ciclostorica un appuntamento cardine dell’offerta turistica maremmana. Grazie alla sinergia con tutte le realtà in campo ciò è possibile. Si tratta di un percorso di crescita supportato da un lavoro corale e che sta già dando risultati molto soddisfacenti considerato il grande interesse mostrato dai cittadini”.

“Prendendo spunto dal Manifesto del ciclismo sostenibile promosso dal Mase (ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica), ci teniamo a dire che la biciletta è l’esempio di economia circolare per eccellenza, dove i ciclisti rappresentano portatori di storie di coraggio, amore e sensibilità verso l’ambiente” affermano gli esponenti del gruppo Fausto Ciacci e Andrea Brogi, presenti in Comune per la foto ufficiale con il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore al Turismo Riccardo Megale, accompagnati da Angelo Fedi di Fiab Grosseto ciclabile e da Enzo Peruzzi della polisportiva Batignano. All’incontro ha preso parte anche Luciana Mariottini, esponente di Fiab Grosseto e compagnia del compianto Silvano Daviddi, alla memoria del quale è dedicata anche la seconda edizione de La Batignanese.

“Con questa seconda edizione – spiega Angelo Fedi – la ciclostorica compie un passo in avanti per quanto riguarda il coinvolgimento del territorio e si rinnova, già nel nome, con un nuovo itinerario che cresce in chilometri percorsi raggiungendo anche Istia d’Ombrone e Montepescali, il terzo dei tre borghi medievali del comune di Grosseto. L’altra novità è rappresentata dal coinvolgimento del Gruppo ciclistico Cral Usl 9, storica Asd di Grosseto che porterà all’evento le competenze della Uisp sviluppate in oltre quarant’anni di attività sportiva ciclistica amatoriale”.

Numerose le attività collaterali, che inizieranno sabato 11 ottobre con l’apertura di mercatini e mostre di bici d’epoca, uno spazio espositivo dedicato a Irio Tommasini, e una mostra fotografica con un concorso fotografico in collaborazione con Raf (Riflessi associazione fotografica). Dal pomeriggio di sabato, sarà possibile registrarsi e ritirare la busta tecnica con il numero di pettorale, mentre vedrà il via la prima edizione de “i ragazzi della scuola incontrano i ciclostorici: confronto tra generazioni in tutta lentezza sfidando le leggi della gravità in bicicletta” giochi e interviste per la web radio dell’evento. La cena con prodotti tipici e musica dal vivo, curate dalla polisportiva Batignano, concluderanno la Serata ciclostorica.

Completamente dedicata alle attività in bicicletta la giornata di domenica 12 ottobre, che inizierà alle 7.30 con la registrazione delle iscrizioni e il ritiro delle buste tecniche. Alle 9 la partenza della ciclostorica La Batignanese, “giro lungo” a marcia libera per bici da corsa d’epoca e rampichini vintage. L’itinerario è di circa 74 chilometri con 600 metri di dislivello; l’evento è curato dal Cral Usl 9 Asd – la partecipazione è riservata ai tesserati di enti di promozione sportiva riconosciti dal Coni, con certificato per la pratica agonistica del ciclismo e in regola con il tesseramento 2025. Il percorso sarà interamente segnalato. Iscrizione obbligatoria su piattaforma Endu. Sarà invece alle 9.30 la partenza del “Giro Gentile” una ciclopasseggiata a marcia controllata in bici da corsa d’epoca, rampichini vintage e abbigliamento a tema; il percorso è di 38 chilometri con circa 250 metri di dislivello, per partecipare è sufficiente esibire un semplice certificato medico per attività non agonistica all’atto dell’iscrizione. Per completare la mattinata, gli accompagnatori dei ciclisti impegnati nella ciclostorica potranno partecipare a una passeggiata di trekking urbano curata da Loriana Canton, con partenza alle 10.

Con la colazione offerta alla partenza, tre ristori sul percorso lungo e il pasto caldo all’arrivo a base di tortelli maremmani e carne alla brace, “La Batignanese” si propone come una vera e propria festa della bicicletta vintage, del benessere e dell’amicizia. Informazioni e iscrizioni sulla pagina ufficiale dell’evento https://www.fiabgrosseto.it/attivita/eventi/ciclostorica-la-batignanese-ii-edizione-memorial e i profili social degli organizzatori e su Instagram a questi link https://www.instagram.com/la_batignanese_ciclostorica/ https://www.instagram.com/ciclostorici_maremmani/.