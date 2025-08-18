GROSSETO – La Uisp di Grosseto si prepara a ripartire con i corsi di pallavolo. Sono previsti gruppi giovanili misti e femminili (dai 13 ai 19 anni) con allenamenti pomeridiani, e gruppi amatori senior misti (senza limiti di età) con allenamenti serali. L’inizio dei corsi (a Grosseto giovanili e amatori, a Follonica solo amatori) è previsto a metà settembre (fino a metà giugno), agli iscritti sarà fornito materiale tecnico. Questa attività affiancherà i tradizionali campionati provinciali giovanili.

Per informazioni 3294278883 oppure [email protected].