Foto di repertorio

MARINA DI GROSSETO – Tutto pronto per il 14esimo trofeo del Granducato, importante manifestazione natatoria in acque libere che si svolgerà nei giorni 22 e 23 agosto presso il bagno Raffaello a Marina di Grosseto. La soc. nuoto Grosseto sotto il patrocino del comune di Grosseto e del camping Cielo Verde organizza come ogni anno una manifestazione di nuoto in acque libere valida per il circuito del campionato italiano settore master. Grazie alla generosa ospitalità del bagno Raffaello la manifestazione ospiterà più di 300 atleti provenienti da tutta Italia. Sabato pomeriggio alle ore 16.30 fuoco alle polveri con la gara di mezzo fondo sulla distanza di mt 3000 su un percorso rettangolare delimitato da boe da svolgere due volte. Domenica alle ore 10,30 secondo Memorial Patrizia Vagnozzi, gara di fondo sui 5000 metri, mentre la kermesse terminerà il pomeriggio alle 16 con il miglio marino.

“La manifestazione che ogni anno organizziamo – afferma il presidente del sodalizio maremmano Alessandro Del Bottegone – è un momento importante non solo a livello sportivo ma anche una occasione per far conoscere il nostro territorio e ciò che offre a sportivi ed amanti della natura”.

Come ogni anno i nuotatori grossetani stanno lottando tra oltre 200 società per la vittoria dell’importante titolo italiano a squadre master in acque libere dopo numerose gare svolte in tutti i lidi nazionali; attualmente la classifica li vede al primo posto e probabilmente questa manifestazione rafforzerà ulteriormente il punteggio dei maremmani nella classifica generale.