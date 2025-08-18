ROCCASTRADA – Proseguono a ritmo serrato i lavori di AdF sulla condotta dorsale per Roccastrada, con squadre e tecnici al lavoro h24.

Durante le manovre di riavvio del flusso in seguito all’intervento di ripristino urgente effettuato nella giornata di ieri (17 agosto) si è verificata una nuova rottura in un diverso punto della condotta: tecnici di AdF e personale delle ditte specializzate sono al lavoro per effettuare la riparazione nel più breve tempo possibile ma l’intervento è complesso sia dal punto di vista logistico che per ubicazione territoriale.

I lavori determineranno la temporanea mancanza di acqua a Roccastrada paese, Sassofortino, Roccatederighi e Torniella: attivo un servizio di approvvigionamento alternativo con autobotte in stazionamento presso il parcheggio presente in via Nazionale numero 106-108 a Roccastrada paese, mentre a partire dalle ore 14.30 di oggi 18 agosto sarà presente un secondo mezzo in stazionamento in via delle Mura a Sassofortino. Seguiranno aggiornamenti.

