GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi lunedì 18 agosto 2025

Ariete avrà voglia di iniziare nuovi progetti: ottima spinta motivazionale.

Toro sarà riflessivo: utile chiarire alcuni pensieri.

Gemelli saprà coinvolgere gli altri: giornata leggera e comunicativa.

Cancro avrà bisogno di tempo per sé: cerca ambienti tranquilli.

Leone, segno del giorno, sarà solare, determinato, in piena forma.

Consiglio escursione: sali sulla Torre dell’Uccellina, all’interno del Parco, e guarda lontano: l’orizzonte sarà il tuo specchio.

Vergine sarà concentrata e pratica: bene questioni di lavoro.

Bilancia si sentirà in equilibrio, pronta a un confronto sincero.

Scorpione sarà affilato mentalmente: utile per sbloccare decisioni.

Sagittario porterà entusiasmo ovunque: nuove conoscenze in arrivo.

Capricorno manterrà lucidità e costanza.

Acquario sarà ispirato: giornata creativa e fuori dagli schemi.

Pesci sensibili e dolci: ideale condividere sogni e visioni.