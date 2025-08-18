GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi lunedì 18 agosto 2025
Ariete avrà voglia di iniziare nuovi progetti: ottima spinta motivazionale.
Toro sarà riflessivo: utile chiarire alcuni pensieri.
Gemelli saprà coinvolgere gli altri: giornata leggera e comunicativa.
Cancro avrà bisogno di tempo per sé: cerca ambienti tranquilli.
Leone, segno del giorno, sarà solare, determinato, in piena forma.
Consiglio escursione: sali sulla Torre dell’Uccellina, all’interno del Parco, e guarda lontano: l’orizzonte sarà il tuo specchio.
Vergine sarà concentrata e pratica: bene questioni di lavoro.
Bilancia si sentirà in equilibrio, pronta a un confronto sincero.
Scorpione sarà affilato mentalmente: utile per sbloccare decisioni.
Sagittario porterà entusiasmo ovunque: nuove conoscenze in arrivo.
Capricorno manterrà lucidità e costanza.
Acquario sarà ispirato: giornata creativa e fuori dagli schemi.
Pesci sensibili e dolci: ideale condividere sogni e visioni.