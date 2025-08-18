ROCCASTRADA – Un incendio è scoppiato la scorsa notte al confine tra Roccastrada e Civitella Paganico, nella zona del Belagaio.

Alle 23.40 sono iniziate le operazioni di spegnimento che sono andate avanti tutta la notte. L’incendio, rinforzato dal vento, ha bruciato circa 2500 metri di pineta e sottobosco. L’intervento di Vigili del fuoco e dei volontari della sezione di Civitella Paganico della Racchetta e della Vab ha consentito di contenere le fiamme e impedire che si propagassero. Proseguono le operazioni di bonifica e controllo, vista la situazione meteo.

Sul posto erano presenti tre squadre de La Racchetta sezione Civitella Paganico; due squadre Vab, una squadra di operai forestali delle Colline Metallifere, Do (direttore operazioni) e un’autobotte La Racchetta Sovicille oltre a una squadra di rientro dall’incendio di Cana.