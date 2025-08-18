CAMPAGNATICO – Incendio in un appartamento a Campagnatico. Sul posto stanno operando tre mezzi dei Vigili del Fuoco per le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area.

I vigili, verificato che non vi fosse alcuna persona all’interno dell’appartamento completamente invaso dal fumo, hanno individuato una bombola di gpl in fiamme, l’hanno raffreddata per eliminare il pericolo di scoppio e la successiva propagazione delle fiamme a tutto l’appartamento.

In questo momento la squadra sta provvedendo a diradare il fumo dall’abitazione con l’utilizzo di appositi motoventilatori.