CAMPAGNATICO – Incendio in un appartamento a Campagnatico. Sul posto stanno operando tre mezzi dei Vigili del Fuoco per le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area.
I vigili, verificato che non vi fosse alcuna persona all’interno dell’appartamento completamente invaso dal fumo, hanno individuato una bombola di gpl in fiamme, l’hanno raffreddata per eliminare il pericolo di scoppio e la successiva propagazione delle fiamme a tutto l’appartamento.
In questo momento la squadra sta provvedendo a diradare il fumo dall’abitazione con l’utilizzo di appositi motoventilatori.
Cronaca
ROCCASTRADA – Un incendio è scoppiato la scorsa notte al confine tra Roccastrada e Civitella Paganico, nella zona del Belagaio.…18 Agosto 2025
Cronaca
GIUNCARICO - È scoppiato nel primo pomeriggio di oggi, 18 agosto, un incendio di sterpaglie che si è rapidamente esteso…18 Agosto 2025