GIUNCARICO – È scoppiato nel primo pomeriggio di oggi, 18 agosto, un incendio di sterpaglie che si è rapidamente esteso minacciando l’area circostante. L’area interessata dal rogo si trova nella zona delle Basse di Caldana, all’altezza del bivio di Giuncarico, lungo la vecchia Aurelia.

Le fiamme si stanno velecemente allargando, minacciando abitazioni e capannoni. La strada provinciale 152 (Vecchia Aurelia) è stata chiusa in entrambe le direzioni per permettere le operazioni di spegnimento.

Sul posto stanno intervenendo i Vigili del Fuoco, le squadre della Vab (Vigilanza Antincendi Boschivi) di Gavorrano, Follonica e Castiglione della Pescaia e gli operatori delle Bandite di Scarlino, che stanno lavorato in sinergia per circoscrivere l’incendio e mettere in sicurezza le strutture a rischio.

Sono presenti anche i carabinieri e la Polizia municipale.

Aggiornamenti 17:45 Evacuate nove persone

Evacuate nove persone 16:12 Secondo elicottero in azione

Secondo elicottero in azione 15:32 Fronte del fuoco vicino alle case

Fronte del fuoco vicino alle case 15:21 Arrivato l’elicottero 17:45 Evacuate nove persone Aggiornamento: L'incendio interessa soprattutto vegetazione e bosco. Sullo scenario sono presenti due squadre dei Vigili del Fuoco (una del distaccamento dei vigili del fuoco di Follonica e una delle sede centrale di Grosseto) e personale volontario della regione Toscana, supportate da elicottero antincendio della regione ed elicottero Vvf del nucleo di Cecina, che operano nello spegnimento delle fiamme e a presidio delle abitazioni al fine di garantire la sicurezza della popolazione e contenere la propagazione delle fiamme. L’opera delle squadre a terra ha consentito che il fuoco non interessasse pesantemente tre abitazioni limitando i danni. Precauzionalmente nove persone sono state fatte evacuare da una delle abitazioni. Sul posto anche presenti personale del 118 per eventuali cure da prestare a persone intossicate dal fumo.

16:12 Secondo elicottero in azione È arrivato un secondo elicottero antincendio del sistema regionale

15:32 Fronte del fuoco vicino alle case fronte del fuoco si sta avvicinando pericolosamente al centro abitato, il fuoco minacce le case. Sono stati chiusi al traffico sia la Strada provinciale 152 (Vecchia Aurelia) che il cosiddetto "Braccio Vecchio". L'incendio si sta spostando dal Bivio di Giuncarico verso Bivio di Ravi. Il

15:21 Arrivato l’elicottero Sul posto è arrivato anche l'elicottero antincendio per domare le fiamme dall'alto. Aggiornamento traffico: viabilità molto rallentata. Si viaggia a senso unico alternato.