CANA – Continua la bonifica dell’incendio scoppiato nel pomeriggio di Ferragosto tra le colline di Roccalbegna e di Campagnatico.

Sul posto sono ancora presenti tante squadre dei vigili del fuoco, della Vab e dell’organizzazione regionale Aib: sebbene non ci siano focolai attivi preoccupa il fattore vento. L’attenzione resta quindi al massimo, poiché considerando la vastità dell’incendio all’alzarsi del vento il rischio di ripresa è molto alto.

Per quanto riguarda le cause del rogo ancora non è stata confermata nessuna ipotesi. In riferimento ad alcune dichiarazioni del sindaco di Campagnatico Pesucci sul possibile surriscaldamento di una cabina elettrica quale origine dell’incendio E-Distribuzione (la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione) “smentisce categoricamente e informa che non nei giorni scorsi non si è verificato alcun surriscaldamento dell’impianto (che peraltro avrebbe diverse conseguenze e gestione, rispetto al fatto avvenuto) né guasti tecnici di alcun tipo; tutti gli ulteriori controlli tecnici hanno confermato che gli impianti elettrici non hanno niente a che vedere con l’incendio”.

Nei giorni scorsi i lavori hanno visto impiegati i mezzi regionali dell’Aib supportati da un Canadair della flotta nazionale, coordinati da un direttore delle operazioni di Regione Toscana insieme ai vigili del fuoco. In campo anche i direttori delle Operazioni incendi complessi appartenenti alla Regione Toscana alla Città Metropolitana di Firenze e all’Unione dei Comuni Colline Metallifere, i volontari e le forze dell’ordine.

Un ruolo fondamentale è stato svolto dalle sale operative. In particolare, il Centro operativo provinciale (Cop), con sede presso gli uffici della Regione Toscana a Grosseto. “Il Cop – fanno sapere dal Comune di Grosseto -, già attivo tutti i giorni durante il periodo ad alto rischio incendi boschivi nell’orario 8-20, ha attivato anche un turno straordinario notturno che ha consentito una linea diretta tra le figure sull’evento e la sala regionale, Soup. In prima linea anche il Comune di Grosseto, con la responsabile comunale del servizio di Protezione civile che, insieme a un direttore delle Operazioni incendi complessi dell’ Unione, ha garantito costante supporto alle figure operative sul campo, prolungando il turno standard fino alle 8 del 16 agosto”.

Determinante anche il contributo dei formatori del Centro regionale di addestramento della Pineta di Tocchi, che hanno offerto supporto tecnico-specialistico in fase di gestione dell’incendio. La sinergia tra Regione Toscana, Comuni, Corpo nazionale dei vigili del fuoco, volontariato e formatori specializzati ha reso possibile il contenimento di un evento che, per estensione e complessità, ha messo a dura prova l’intero sistema di protezione e difesa del territorio.