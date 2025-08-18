GAVORRANO – Lucio Corsi ha conquistato anche il palcoscenico del Teatro delle Rocce e il concerto di ieri sera, sold out dopo poche ore dall’apertura della vendita dei biglietti, entra nella ristretta cerchia gli eventi da tutto esaurito che il teatro più bello della Toscana ha ospitato in poco più di venti anni dalla sua apertura.

Lucio Corsi ha cantato e suonato come una rock star incantando i duemila presenti così come fece Patty Smith, Alan Parson Project, Francesco De Gregori. Insomma come hanno fatto e fanno i “grandi” perché anche Lucio è già un “grande”. Una sorta di consacrazione nella sua terra che non di rado compare nelle sue canzoni, quella Maremma che lui stesso considera il Far West italiano.

Lucio Corsi una conferma e una rivelazione perché nelle sue canzoni e nelle sue perfomance live stupisce per la forza della musica e della presenza sul palco, per saper rendere i suoi brani dal vivo unici e originali. Uno spettacolo mai uguale perché i concerti di Lucio vivono di vita propria, dell’abbraccio del pubblico, delle scorribande con la chitarra sulla pedana, delle note con l’armonica, delle spiegazioni che precedono i brani, di assoli e introduzioni che rendono ogni canzone una versione estesa e più ricca dell’originale.

Promossa anche l’organizzazione: nessun problema particolare, code regolari e traffico senza grandi rallentamenti. Soddisfatta la sindaca Stefania Ulivieri che in prima persona insieme al vicesindaco Daniele Tonini ha seguito le varie fasi del concerto a partire dalle prime ore del pomeriggio: uno sforzo importante per il Comune di Gavorrano. Buona anche la risposta della machina dei soccorsi: gli operatori sanitari della croce rossa sono interventi ben due volte in soccorso a due donne che hanno accusato un malore durante il concerto.

E dopo i duemila di Gavorrano stasera Lucio replica in Maremma con il concerto al Parco Centrale di Follonica: qui sono stati staccati più di 5000 biglietti. Sarà un’altra grande serata di musica e rock.