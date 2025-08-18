GROSSETO – Durante ogni estate torna a fare notizia ed essere discusso il fenomeno della maleducazione spiaggiaiola. Non tanto quella dei danneggiamenti notturni nei “bagnetti” ad ombrelloni, sdraio e lettini – eventi annoverabili come delinquenziali – ma le “disfide” di vicinato. Bambini che corrono sollevando la sabbia, che giocano a palla; ombrelloni accanto trasformati in chioschi alimentari, con apparizioni da borse frigo di pasta al forno, parmigiane ripiene, panini al formaggio e frittata.

Non mancano le questioni del contendere che renderebbero utile anche una consulenza legale. Al mare, si possono fare liberamente delle foto? Il cane si può portare in spiaggia? Nell’acqua di mare possiamo fare la pipì? Questi alcuni degli innumerevoli quesiti che spesso vengono sollevati.

Partendo dall’ultimo, diciamo che molti la pipì in mare la fanno e lo ammettono. Molti di quelli che lo fanno, il più delle volte, compiono l’atto liberatorio dando le spalle alla spiaggia per non far vedere l’espressione beata che in quel momento il proprio volto assume. Si tratta di una naturale espressione di ebete sollievo che accompagna il liberare la vescica. Del resto, mentre farla per strada configurerebbe “atti contrari alla pubblica decenza” (un tempo addirittura reato ed oggi solo illecito amministrativo), dentro l’acqua non si vede nulla e dunque non si pongono aspetti di decenza. Da aggiungere che la pipì fatta in mare non solo non è vietata dalla legge, ma non danneggia neppure l’ambiente. Secondo gli esperti dell’American Chemical Society, addirittura, farebbe bene all’ecosistema.

Circa il portare il cane in spiaggia, anche per questo aspetto nessuna legge lo vieta. Lo possono fare però i Comuni istituendo delle apposite aree “dog free” ed altre zone in cui gli amici a quattro zampe non possono accompagnare il padrone. Violando tali ordinanze si rischiano sanzioni amministrative, multe da pagare insieme magari a quelle elevate per aver lasciato sporca la spiaggia con le feci dell’animale. Laddove comunque non vi fossero restrizioni comunali, non bisognerà dimenticare che il cane in spiaggia dovrà sempre avere guinzaglio e museruola.

Attenzione poi anche al fare fotografie. Premesso che i droni in spiaggia non sono ammessi e possono volare solo dove non c’è gente, va ricordato che non si possono fare né utilizzare immagini in cui si intravedano volti di altre persone. Non solo vanno oscurate, ma se si tratta di bambini si commette anche reato: i genitori possono querelare e chiedere i danni al responsabile. In spiaggia, inoltre, essendo considerata luogo pubblico, non possono essere prodotti forti rumori, schiamazzi e musica ad alto volume.

A pensarci bene, considerato il tasso di indisciplina e menefreghismo oggi presente anche nelle zone di mare, non sarebbe sbagliato pensare alla realizzazione di uno specifico e provvidenziale “Galateo”, magari per mano di qualche contemporaneo “Monsignor della Casa” o meglio ancora, in questo caso, “Monsignor della Spiaggia”.