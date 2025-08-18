FOLLONICA – «Ogni giorno qui sembra una processione». Esordisce così una residente di viale Europa che racconta un fatto curioso che, soprattutto nei mesi estivi, si verifica nella zona del primo soccorso della città.
Per un errore su Google Maps, uno dei navigatori digitali più utilizzati al mondo, i pazienti, soprattutto i villeggianti che non sono pratici della città, in cerca della guardia medica turistica o del primo soccorso, finiscono davanti a un’abitazione privata anziché al distretto sanitario.
«In pratica – spiega la residente – su Maps l’indirizzo della guardia medica viene indicata in viale Europa numero 42, a questo civico, però si trova una casa».
«Tutti i giorni decine di persone cercano la guardia medica in questa zona residenziale e noi, ormai abituati, li indirizziamo verso il distretto. Però è una situazione che dispiace, stamattina c’era una famiglia con dei bambini piccoli».
La residente precisa che gli abitanti hanno segnalato la problematica più volte alla direzione sanitaria, ma non è cambiato nulla. «È così complicato – conclude – mettere un cartello o un’indicazione stradale?»