RISPESCIA – Musica protagonista a Festambiente 2025: il festival ecologico a Rispescia è diventato un vero e proprio laboratorio musicale, capace di coinvolgere tutte le generazioni, dai giovanissimi agli over 50.

“La programmazione, attentamente curata, ha mescolato grandi nomi della scena italiana con artisti emergenti, mantenendo viva una tradizione che ha reso il festival un trampolino di lancio per molti musicisti oggi affermati – commenta Legambiente -. Sul palco, da cui quest’anno ogni sera si sono levati appelli per la pace, si sono susseguiti concerti memorabili di band e artisti storici come Mauro Pagani, Africa Unite & Bluebeaters con il progetto The Originals e Bandabardò, che hanno portato ritmo, energia e una qualità artistica rara, accendendo il pubblico con sonorità che spaziano dal reggae al soul, dal rock alla musica d’autore. Accanto a loro, Festambiente ha dato spazio ai giovani talenti, tra cui Eugenio in Via Di Gioia e Giancane, sottolineando ancora una volta l’impegno del festival nel valorizzare chi inizia il proprio percorso musicale”.

La storia recente della manifestazione è punteggiata di nomi che oggi dominano le scene nazionali e internazionali: da Diodato a Elisa, da Lucio Corsi agli Afterhours, molti di loro ricordano con affetto il palco di Festambiente come punto di partenza decisivo della propria carriera.

Con ingresso gratuito, la manifestazione ha voluto garantire a tutti la possibilità di partecipare, divertirsi e al tempo stesso riflettere sui temi ambientali più urgenti. “La musica deve essere accessibile, così come il messaggio di cura del pianeta -, ha spiegato Angelo Gentili, coordinatore di Festambiente e componente della segreteria nazionale di Legambiente -. Offrendo l’ingresso gratuito, abbiamo voluto dimostrare che lasciarsi coinvolgere dall’arte, così come dalle idee e dalle azioni concrete per un mondo più sostenibile, deve essere alla portata di tutti. Quest’anno, il palco spettacoli di Festambiente è stato inoltre dedicato non solo all’ecologia, ma anche alla pace. Abbiamo voluto lanciare un messaggio forte e chiaro contro tutte le guerre, denunciando l’assurdità e l’inaccettabilità delle morti di civili innocenti, sia nel contesto palestinese che in quello del conflitto ucraino. Gli artisti, con la loro sensibilità e il loro impegno, ci hanno aiutato a veicolare con forza questo messaggio. Festambiente 2025 si è confermato non solo come appuntamento musicale di qualità, ma anche come esperienza culturale e civile, capace di intrecciare arte, impegno ambientale e partecipazione sociale, lasciando un segno indelebile in chi ha varcato i cancelli della manifestazione e nel cuore di chi guarda al futuro con speranza e responsabilità”.

Tra le novità del 2025 dal punto di vista musicale la nuova rassegna Festambiente in Jazz, con la direzione artistica di del chitarrista e compositore Fabrizio Biscontri. Ospiti alcuni dei più raffinati interpreti del jazz italiano per una rassegna all’insegna della varietà: dal dialogo tra le chitarre di Stefano Marini e Fabrizio Biscontri, al groove vintage e moderno del Matteo Addabbo Organ Trio; dalle improvvisazioni intense di Fabrizio Biscontri Electrio, alle atmosfere eleganti di The Jazz Strings Duo con la partecipazione speciale di Klaus Lessmann, fino alla raffinata bossa nova di O la Bossa o la Vita, che ha chiuso la rassegna con arrangiamenti originali e coinvolgenti. Ogni serata ha offerto un’esperienza diversa, intrecciando tradizione, sperimentazione e contaminazioni musicali.

“Abbiamo respirato entusiasmo e partecipazione, confermando quanto la musica possa essere un ponte tra culture e un potente strumento di emozione condivisa – prosegue Gentili -. Festambiente in Jazz ha arricchito il festival con una nuova voce e siamo convinti che questa rassegna continuerà negli anni futuri, diventando un appuntamento fisso per gli amanti del jazz e per chi cerca esperienze culturali di qualità in un contesto sostenibile. L’iniziativa ha saputo coniugare l’ascolto e la contemplazione con il piacere di gustare una cena a base di eccellenze biologiche e di prodotti di filiera corta al Ristorante Peccati di Gola, rendendo ogni serata un momento di convivialità e di immersione nell’atmosfera unica della Maremma Così, Festambiente in Jazz ha dimostrato di poter diventare una delle nuove punte di diamante del festival, confermando il successo dell’edizione 2025 e aprendo prospettive interessanti per il futuro”.

Per saperne di più: www.festambiente.it.