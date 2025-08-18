MONTEMASSI – Sono Tommaso Conforti del Domestic Street Racing e Marco Silvestri della Cyf Promotech i vincitori del Trofeo del Brigante di ciclismo amatoriale Uisp. Bella corsa, quella ottimamente organizzata dal Team Marathon Bike, con il patrocinio della Provincia di Grosseto e supportata dalla Banca Tema e Vini di Maremma, che ha visto al via più di 90 ciclisti divisi in due partenze. Partenza a Ribolla, arrivo sulla salita di Montemassi, dopo un circuito da ripetere tre volte affrontato con grinta e determinazione dai partecipanti, favoriti anche da un clima perfetto, non troppo caldo.

Nella prima partenza la fuga giusta si accende quasi subito, con Conforti, Gianni Spagliccia del Team Alpin Massinelli e Francesco Di Costa del Team Ontraino che fanno il vuoto e si giocano il successo in volata, arrivando in quest’ordine. Dietro di loro arriva Diego Alexander Giuntoli, Cicli Falaschi, che aveva provato a rientrare sui fuggitivi, Giocacchino Arcara, Velo Club Forte dei Marmi e, più staccato, Jacopo Mori, Grip Castelfiorentino. Poi il resto del gruppo, regolato dal giovanissimo Lorenzo Bellesi, Ciclismo Bike Team. “Siamo sempre andati regolari in fuga – ha detto Conforti (nella foto id Malarby) – nel finale da dietro si sono avvicinati, ma abbiamo accelerato e ho vinto in volata”.

Nella seconda partenza, con più partenti, fatica maggiormente ad andar via la fuga giusta. Ma nella parte finale si avvantaggiano in sei, che poi si giocano l’arrivo nella salita finale. In una volata incerta la spunta Marco Silvestri, che ha la meglio su Cesare Macchi, Gs Baglini, Adriano Nocciolini, Team Marathon Bike, Enrico Cicerone, Donkey Bike Sinalunga, Alessandro Nannetti, Team Bike Ballero.

“Corsa tiratissima sin dall’inizio, in un percorso con pochissima pianura che ha favorito scatti e controscatti – ha raccontato Silvestri – Ci sono state fughe, ma siamo sempre rientrati. Nel finale l’azione giusta, siamo andati sempre a tutta, e poi c’è stata questa volata con uno strappo corto, che si addice alle mie caratteristiche”.

Questi i vincitori: per la categoria M1 Daniele Dainelli, Ontraino Gs; nella M2 Conforti; per la M3 Giuntoli; per la M4 Spagliccia; nella M5; Macchi; Silvestri per la M6; fra gli M7 Fabrizio Bandini della Speedy Bike; per la M8 Daniele Fondelli della Cicli Puccinelli. Fra le donne Marianna Paci, Ciclistica Senese; Jun Sport: Bellesi.