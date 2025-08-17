CANA – Due elicotteri sono stati attivati per l’ennesima ripresa dell’incendio di Cana, nel comune di Roccalbegna. Siamo ormai al terzo giorno da quando è partita la prima chiamata di emergenza.

Sul posto stanno intervenendo i Vigili del fuoco e la squadra della Racchetta Alta Maremma con l’autobotte.

Notizia in aggiornamento