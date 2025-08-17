ARCIDOSSO – La foto che vi proponiamo oggi ci è stata inviata da Agostino Morganti ed è stata scattata ad Arcidosso negli anni 30.
Si tratta di un saggio ginnico al Tiro a segno. La manifestazione rientra in quello che, nel Ventennio, veniva nominato il Sabato fascista, che prevedeva, il sabato pomeriggio manifestazioni ginniche collettive.
Se qualcuno sa qualcosa in più di questa fotografia o riconosce le persone ritratta può scriverci o contattarci a [email protected] o su whatsapp al 334.5212000.
Chi invece avesse vecchie immagini da mandare (anche degli anni 70-80-90) ce le invii per la nostra rubrica Maremma com’era ai contatti sopra. Raccontateci cosa ricordate di quella foto, chi sono le persone ritratte o a chi appartiene la fotografia. Raccontateci un pezzetto di quella Maremma com’era.
