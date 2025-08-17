CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Purtroppo la cronaca ci ha abituato a trovare, vicino ai cassonetti dell’immondizia, un po’ di tutto. dagli ingombranti, ai cuccioli indesiderati. Di solito sono gatti o cani. A Castiglione invece quaqlcuno è stato più “fantasioso” (si fa per dire) abbandonando una gallina in una scatola.

L’animale è stato trovato non troppo distane dal municipio, dentro una scatola di cartone. Il perché non si sa. Magari qualcuno ha preso un pulcino a qualche fiera “al bambino piace tanto, dai prendiamolo” poi il pulcino cresce e diventa una gallina, che sporca, e non è più tanto “cute”, e senza pensare che no0n stiamo parlando di un giocattolo ma di un essere vivente ci se ne disfa senza pietà. Come fosse roba vecchia. Come fosse roba.

«Una gallina che ti può fare anche le uova, perché abbandonarla in uno scatolone» si chiede Marlena Greco Giacolini dell’Enpa.

Comunque, l’animale è stato fortunatamente salvato chi volesse adottarla può contattare il gattile 380 354 5476.