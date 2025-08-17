VETULONIA – Ai è appostato nel capanno da caccia poi ha atteso ghiandaie e tortore per sparargli nonostante la caccia si chiusa. Le guardie della Lac hanno denunciato un bracconiere nella zona di Vetulonia, nel comune di Castiglione della Pescaia.

Questa mattina le Guardie si sono appostate in campagna nei pressi di un capanno da caccia dove un bracconiere aveva deciso di anticipare l’apertura della caccia.

L’uomo, armato di un fucile di piccolo calibro, è stato visto arrivare con il fucile in mano, dopodiché è entrato all’interno del capanno dove era posizionata una sedia e si è appostato per attendere gli uccelli, non sapendo che alle sue spalle c’erano le guardie venatorie della Lac.

L’uomo è stato raggiunto e fermato con il fucile carico. Ha tentato la fuga e tentato di nascondere l’arma ma è stato bloccato ed identificato.

Sul posto è intervenuta successivamente la Polizia provinciale che ha proceduto a denunciare il cacciatore (in possesso regolare licenza di caccia e porto d’armi appena rinnovato), a sequestrare il fucile e le relative cartucce oltre agli animali uccisi (ghiandaie e tortora dal collare).

Il presidente nazionale della Lac, Raimondo Silveri, ringrazia «le proprie guardie per la professionalità dimostrata e la Polizia provinciale di Grosseto per essere prontamente intervenuta a supporto delle guardie, e si riserverà di procedere con separata denuncia contro il cacciatore che dovrà difendersi dall’accusa di bracconaggio».