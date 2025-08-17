MASSA MARITTIMA – Il giorno 15 luglio, si è laureato all’età di 25 anni presso l’ Università di Pisa in Medicina e Chirurgia , Marco Ulivelli di Massa Marittima, con la valutazione di 110 e lode e dignità di stampa.

Il 22 luglio ha partecipato anche al concorso di ammissione alle scuole di specializzazione rientrando nei primi 100 candidati a livello nazionale su 15.884.

Parenti ed amici esprimono il loro apprezzamento per la motivazione e la determinazione che hanno permesso a Marco di acquisire competenze sempre più consolidate nel percorso dei suoi studi.