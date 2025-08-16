GROSSETO – «Non volevamo rispondere alle provocazioni di chi non ha nemmeno il coraggio di firmare un comunicato stampa. Ma siccome abbiamo a cuore i problemi reali di Grosseto, rispondiamo non per le provocazioni, ma per dare chiarezza a chi rischia di rimanere confuso da questa inutile diatriba» a parlare Andrea Vasellini e Alessandro Bragaglia che rispondono alla Lega.

Poi Vsellini elenca punto per punto i passaggi della lettera della Lega che non l’hanno convinto: «1. Prima regola della lealtà: firmarsi. È surreale leggere accuse di “slealtà” da chi non ha nemmeno il coraggio di mettere nome e cognome. Noi la faccia ce la mettiamo ogni giorno: in Consiglio, in strada, di notte al Cosimini. Gli anonimi, invece, scrivono comunicati da retrobottega. 2. Chi sarebbe “la Lega grossetana”? L’assessore alla sicurezza? il due volte surrogato Gino Tornusciolo con i suoi 126voti? Andrea Maule? o la “signora Più”? Se questa è la “Lega”, allora non stupisce che sia diventata passiva, silente e irrilevante».

«3. Il caso Deceris–Casapound. In accordo con un assessore, l’associazione Deceris riconducibile a Casapound e legata al consigliere due volte surrogato Tornusciolo ha ricevuto 7 mila euro con una delibera di Giunta, sulla base di non si sa bene cosa – prosegue Vasellini -. Oggi Casapound è sparita, e nessuno sa come siano stati utilizzati quei soldi pubblici. Questa sì che è una vicenda che merita spiegazioni, altro che comunicati anonimi. 4. Perché parliamo noi. Parliamo perché Roberto Vannacci, vice segretario federale, ha chiesto direttamente a Vasellini e Bragaglia di entrare in Lega. Vasellini è il suo referente provinciale. Attaccare noi significa provare ad attaccare Vannacci e i valori che rappresenta: coraggio, sicurezza, identità».

«5. I fatti, non le favole. Moschea di via Trento: chi diceva “nessuna anomalia”, sbagliava. È stato Vasellini a depositare esposti, raccogliere firme e ottenere la chiusura. Decoro e sicurezza: più volte Vasellini è andato fisicamente in strada, anche di notte, al Cosimini, per allontanare magrebini molesti. La Municipale e il colonnello Lanza del Controllo di vicinato ne sono testimoni. Esercito a Grosseto: lo abbiamo portato noi, quando altri avevano paura di disturbare i “piani alti”. Piano regolatore: solo Vasellini ha denunciato le ingerenze della Regione. 6. Dov’erano i “coerenti” mentre noi agivamo? Noi raccoglievamo firme, ci confrontavamo con i ministeri, portavamo risultati. Loro? A nascondersi o a votare delibere per regalare soldi pubblici a sigle politiche poi evaporate».

«7. La Ceccardi e i ringraziamenti sbagliati. Se Susanna Ceccardi viene invitata, si dovrebbe avere l’onestà di riconoscere che la moschea è stata chiusa grazie a Vasellini e Bragaglia, non a chi diceva che “non risultavano anomalie” per questo la invitiamo a tornare così da stringerci la mano. 8. Chi è davvero leghista oggi. Il vero leghista non è chi difende una poltrona attaccando da dietro un comunicato anonimo. È chi ha il coraggio di agire e ottenere risultati. Con Vasellini e Bragaglia in Lega, sotto la guida di Vannacci, torna il coraggio. E il coraggio vince.Vogliamo che la lega parli di remigrazione, di contrasto all’ideologia gender nelle scuole, di contrasto alle culture che non si adeguano a quelle ospitanti, di contrasto ai troppi diritti delle minoranze. Vogliamo tornare a vivere le nostre città in sicurezza. Lo dobbiamo fare per noi, per Grosseto e per le generazioni future. Le prossime lezioni di “unità” le accetteremo solo da chi ha almeno il coraggio di dire come si chiama». Concludono Vasellini e Bragaglia.

(Nella foto un cartellone da cui si evince lo stretto legame tra Vasellini e Vannacci)