FOLLONICA – Continua il botta e risposta tra l’Amministrazione comunale follonichese e la Filt Cgil, sui problemi del trasporto pubblico soprattutto per quanto riguarda la zona di Senzuno.

Le parole dell’Amministrazione comunale

Nei giorni scorsi il sindaco Matteo Buoncristiani e l’assessore alla Mobilità Sandro Marrini sono tornati sull’argomento per “fornire un quadro chiaro e trasparente in merito all’incontro che si è svolto in Comune con le sigle sindacali e i dirigenti del settore per discutere delle criticità sulla viabilità. Durante la riunione, che ha visto la partecipazione di quattro sigle sindacali, soltanto la Cgil ha espresso un parere negativo, un fatto che ci ha colti di sorpresa, soprattutto considerando lo spirito di collaborazione con cui si stava procedendo. È importante sottolineare che ogni modifica alla viabilità segue un percorso ben definito, che include comunicazioni preventive, autorizzazioni formali e un rigoroso rispetto delle procedure amministrative. Agire al di fuori di queste regole non è permesso e potrebbe causare ulteriori disagi alla circolazione”.

“Al termine della riunione era stato raggiunto un accordo equilibrato, con l’obiettivo condiviso di monitorare la situazione e trovare soluzioni rapide – proseguono -. Tuttavia, con l’avvicinarsi del Ferragosto e della fine della stagione estiva, abbiamo ritenuto che non fosse il momento opportuno per modifiche sostanziali. L’Amministrazione è pienamente consapevole delle problematiche esistenti, che si trascinano da diversi anni, e siamo determinati a risolverle. A tal proposito, abbiamo già avviato un confronto con Autolinee Toscane per deviare i percorsi degli autobus extraurbani dalle strade più congestionate. Stiamo valutando lo spostamento del capolinea dei bus in un’area vicina alla stazione ferroviaria e una più ampia riorganizzazione che interesserà strade importanti come via Fratti, via Zara, via Carducci e via della Repubblica. Per garantire maggiore sicurezza e rispetto delle norme, ho inoltre richiesto alla Polizia Municipale di intensificare i controlli. La nostra disponibilità al confronto con tutte le parti coinvolte rimane totale, con l’obiettivo di offrire un servizio efficiente e sicuro a tutti i cittadini”.

La replica della Cgil

“La risposta che hanno dato il sindaco Buoncristiani e l’assessore Marrini alle nostre preoccupazioni rispetto alla sicurezza di chi per lavoro guida gli autobus nell’area urbana di Follonica Ferragosto – dichiarano il segretario di Filt Cgil, Alberto Allegrini, e i delegati Fabio Deri e Sandro Cellini – è sin troppo evasiva e improntata alla ricerca di un alibi rispetto alle responsabilità del Comune”.

“Troviamo singolare, da questo punto di vista, che alla seconda estate di governo della giunta Buoncristiani, si continui a parlare di problemi annosi nell’area circostante a via della Repubblica, e alle vie Palermo e Carducci. Ricordiamo, infatti, che l’attuale amministrazione è quella che ha portato a conclusione i lavori di riqualificazione di via della Repubblica, decidendo di renderla transitabile a tutti i veicoli e facendovi passare le linee urbane degli autobus. La Filt Cgil, insieme alle altre sigle sindacali, ha sollecitato il Comune sin dal giugno scorso, poi ha formalmente scritto una lettera che elencava le singole questioni, ma siamo stati ricevuti lo scorso 8 agosto solo a seguito di un comunicato stampa di protesta per il ritardo nell’affrontare i problemi segnalati”.

“In quell’occasione – chiariscono i tre sindacalisti di Filt Cgil – erano stati concordati alcuni interventi di immediata realizzazione, come la rimozione dello stallo di sosta nell’immediato arco di manovra dei mezzi in via della Repubblica, perché pericoloso e in prossimità di un angolo cieco, e la messa in opera di alcuni “panettoni” di cemento per scoraggiare la pratica dei parcheggi in doppia fila. Che costringono gli autisti a fare manovre pericolose invadendo la corsia opposta a quella di marcia. Oltre alla verifica di come separare la pista ciclabile dalla carreggiata automobilistica, in modo da garantire la sicurezza a ciclisti e pedoni. Tutte misure facilmente e velocemente realizzabili, a maggior ragione in quanto garantiscono la sicurezza per autisti degli autobus, automobilisti, ciclisti e pedoni, in un’area urbana densamente popolata e molto frequentata dai turisti”.

“La scelta di non scontentare qualche commerciante, a nostro parere poco lungimirante, si traduce automaticamente nella penalizzazione di chi lavora sugli autobus e dei cittadini che utilizzano il trasporto pubblico urbano. Anche nella giornata di Ferragosto, infatti, a causa delle macchine parcheggiate in maniera disordinata e pericolosa alcuni nostri autisti sono stati costretti a cambiare tragitto, non servendo le fermate previste in via della Repubblica – proseguono i sindacalisti -. Il nostro ruolo di sindacalisti ci impone di tutelare la sicurezza di chi lavora e dei passeggeri che trasportiamo, segnalando con tempestività i problemi lungo il tragitto delle corse che possono causare sinistri stradali e mettere a rischio le persone. L’impressione che purtroppo continuiamo ad avere e che la giunta comunale trovi ogni alibi per ritardare le modifiche alla circolazione, per arrivare alla fine dell’estate senza muovere pallino. Sottovalutando così i rischi per le persone e l’impatto dei disservizi nel servizio di trasporto urbano”.

“Noi, pertanto – concludono Allegrini, Deri e Cellini – consapevoli di rappresentare il malumore diffuso tra gli operatori del trasporto pubblico locale, continueremo a fare il nostro mestiere denunciando le situazioni di pericolo nell’area urbana di Follonica. Augurandoci che nel frattempo non si verifichino incidenti con danni alle persone”.