BAGNO DI GAVORRANO – È stato fermato da una famiglia di stranieri, a bordo di un’auto con targa slava. Hanno detto che avevano finito il diesel e avevano bisogno di contanti italiani. Si sono offerti di dare in cambio una banconota che nel loro paese vale 120 euro in cambio di denaro di egual valore visto che nel giorno festivo non potevano andare in banca a cambiare.

Hanno mostrato i bambini in auto, cercando di far leva sui sentimenti. «Il mio fidanzato, impietosito, stava per dare i soldi, ma prima mi ha chiamato – racconta Patrizia, una nostra lettrice -. forse vedendomi titubante mi hanno detto che si accontentavano anche di 50 ero, sempre in cambio della banconota del valore da 120 euro. Poi sono scesi persino a 20 e infine si accontentavano di qualunque cosa avessimo potuto dare».

«Questo mi ha insospettito, che si accontentassero di molto meno e fossero disposti a dare in cambio sempre la stessa banconota, e poi se erano in vacanza mi è parso strano che non avessero cambiato soldi o non avessero un bancomat, tutti i bancomat sono internazionali. Alla fine ci siamo allontanati nonostante fossero molto insistenti venendoci dietro sino alla fine. Ho allertato le forze dell’ordine dando via e numero di targa e descrivendo l’accaduto».