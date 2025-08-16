MASSA MARITTIMA – «Dobbiamo aspettarci presto un rimpasto in giunta tra Pd, Forza Italia, Lega, Azione, Noi Moderati?» a chiederlo i consiglieri Paolo Mazzocco e Alessandro Giuliani che sono stati eletti con il sostegno di Fratelli d’Italia e Repubblicani.

«A quanto dichiarato dalla stessa amministrazione, ci sono state precise indicazioni per l’utilizzo degli ambulatori pubblici adiacenti la Farmacia comunale verso attività di specialisti privati ai quali, addirittura, sarebbero dati gratis per sei mesi e poi ad affitto agevolato».

«Il soggetto di questa operazione di imprenditoria privata è la V commissione sanità presieduta da Simone Cecconi, consigliere nelle fila della maggioranza Pd, e dal vice Sandro Poli, consigliere sostenuto da Forza Italia, Lega, Azione, Italia viva e Noi Moderati».

«È una situazione grottesca che sia la V commissione sanità a dare indicazioni ad una società interamente pubblica e interamente in capo al Comune, la Multiservizi, di agevolare attività privata nei locali pubblici e a spese dei cittadini. Hanno avuto anche il coraggio di definire questa operazione di privatizzazione mascherata come un andare incontro alle categorie più fragili e bisognose: e come? Portando a Massa, nei locali pubblici, specialisti privati che devono quindi pagare?» continua la nota.

«Dobbiamo fare di tutto affinché sia la Asl a dare risposte in tempi e modi congrui ai cittadini, interagendo anche aspramente, se necessario, con i vertici aziendali affinché riducano le distanze che hanno creato in questi anni anche, è bene sottolinearlo sempre, con la complicità proprio del Pd locale (e delle Colline Metallifere). Così i cittadini, a maggior ragione quelli più disagiati, avranno solo la possibilità di pagare per una visita o un esame fatto a Massa anziché a Follonica o Grosseto. Una vera e propria contraddizione se non un conflitto di interessi visto che stiamo parlando della Multiservizi che è interamente comunale. E il tutto – concludono Mazzocco e Giuliani -, insieme al consigliere Sandro Poli, sostenuto da Forza Italia, Lega, Noi Moderati, Azione e Italia Viva. Un bel campo largo, larghissimo e di difficile comprensione agli occhi dei cittadini. Che siano prove di rimpasto?»