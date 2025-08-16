ROCCASTRADA – Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Roberto Bocci ha presentato un’interrogazione al sindaco di Roccastrada per chiedere degli interventi «su alcune delle tante criticità in essere nella frazione di Sassofortino».

Il consigliere chiede all’Amministrazione comunale di attivarsi «al fine di far rimuovere la copertura in eternit del fabbricato dell’ex-lavatoio in via dell’Orfanotrofio, evidenziando, contestualmente, lo stato di degrado che, a ridosso delle abitazioni di Sassofortino, potrebbe essere suscettibile al rilascio di fibre e causare così dei danni alla salute dei cittadini».

Il consigliere chiede anche «di mettere in sicurezza la ringhiera divelta lungo il percorso pedonale tra via dell’Orfanotrofio e il Centro civico, proprio in virtù della sua pericolosità». Bocci invita il sindaco «a intervenire tempestivamente per ripristinare l’integrità della recinzione posta per impedire l’accesso alla copertura piana di un’ala del Centro civico di Sassofortino. Infatti, attualmente, il tetto è facilmente raggiungibile dai bambini frequentatori dell’area (vista la vicinanza a un parco giochi) che, una volta saliti sul tetto stesso, potrebbero correre dei rischi e anche precipitare da oltre tre metri di altezza. Auspichiamo, oltre alla risposta, un immediato intervento da parte del sindaco per eliminare i pericoli».