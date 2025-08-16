GROSSETO – Dopo il successo delle passate edizioni torna il contest de Il Giunco dedicato a Dilettando, la trasmissione di Toscana Tv e Siena Tv condotta da Carlo Sestini, per permettere alle esibizioni non premiate di poter essere ripescate per la semifinale e per la finale di Grosseto.
Come funziona il voto
Quest’anno c’è un’unica scheda di voto. Potete scegliere tra i 39 artisti che non sono stati vincitori delle varie puntata.. Il modulo lo travate qui in basso.
Il primo classificato, cioè l’artista che riceverà più voti da oggi fino al giovedì 21 agosto alle 12, andrà in finale, il secondo e il terzo invece avranno accesso alla semifinale.
La semifinale ci sarà il 22 agosto a Sorano e la finale il 6 settembre a Grosseto.
