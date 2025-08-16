GROSSETO – “L’Amministrazione comunale di Grosseto, alla luce delle recenti dichiarazioni rilasciate da alcuni consiglieri comunali, ritiene opportuno fare chiarezza per evitare fraintendimenti e garantire la massima trasparenza e correttezza nell’informazione, al di là delle diverse opinioni politiche. In particolare, in merito alle affermazioni relative al presunto finanziamento dell’associazione Deceris, è importante sottolineare che il Comune non ha mai concesso alcun finanziamento diretto all’associazione tramite delibera di Giunta”.

Il chiarimento dell’Amministrazione comunale arriva dopo le dichiarazioni dei consiglieri Vasellini e Bragaglia che parlavano di un contributo di 7mila euro concesso a Deceris-CasaPound di Gino Tornusciolo.

“Come per tutte le realtà del terzo settore operanti sul territorio – proseguono dal Comune -, anche Deceris ha partecipato a un bando pubblico che andava a premiare progetti con ricadute sociali ritenute meritevoli di contributo e per le quali sono stati previsti nel bando stesso criteri oggettivi e trasparenti di valutazione. Il progetto presentato dall’associazione è stato valutato da una commissione e, una volta ottenuto il punteggio necessario, è rientrato tra quelli ammessi al contributo, specificando che il Comune ha riconosciuto meritevole di erogazione l’importo pari al 70% del complessivo del progetto, con l’ulteriore specificazione che la cifra è stata erogata solo a conclusione delle attività e a fronte della presentazione della rendicontazione”.

“Il che significa che l’Amministrazione ha avuto piena visione e ha verificato l’utilizzo dei fondi – va avanti l’Amministrazione -. Questo percorso è stato completamente conforme alle regole previste dal bando, garantendo la trasparenza e il corretto utilizzo delle risorse. L’Amministrazione comunale ribadisce, quindi, che tutte le sue scelte sono state orientate dalla necessità di rispettare la legge e di operare nell’interesse collettivo, sempre nella massima trasparenza e legalità”.